Column Babette: ’Als een verliefde puber rent-ie bijna naar de aankomsthal’

Ik zit op stoel 6A, hij op 6B. Harry: een vrolijke zestiger met duidelijk zin in een praatje. Hij is opgetogen, of beter gezegd dolgelukkig, omdat hij eindelijk weer in een vliegtuig zit.

Harry vertelt dat hij over dik twee uur zijn Spaanse geliefde Isabel in de armen kan sluiten. Lang voelde het alsof Spanje om de hoek lag, maar sinds corona lijkt het land verder weg dan ooit. „Ik heb haar sinds oktober niet meer kunnen zien.”

Harry zit vlak voor zijn pensioen en de plannen om naar Spanje te verhuizen, zijn vergevorderd. „We willen een huis kopen waarin we samen oud kunnen worden. Tussen de eerste en tweede coronagolf waren we zelfs al op huizenjacht.”

Dat dit stil kwam te liggen, is niet hun grootste probleem. De leegte die corona veroorzaakt, wel. „Voorheen zagen we elkaar zeker drie keer per maand, zodra het kon waren we samen. Opeens moesten we liefde zenden via een beeldscherm.”

„Toen Isabel corona kreeg, wist ik niet hoe ik het had. Ik wilde bij haar zijn, haar verzorgen. Door de reisbeperkingen en mijn astma was dat onmogelijk.”

Ik denk aan mijn collega wiens dochtertje in Thailand woont, aan een Amerikaanse vriend die zijn geliefde in Europa al meer dan een jaar niet heeft gezien.

En neem onze buurjongen met zijn Zuid-Afrikaanse geliefde. Ze zwaaiden elkaar de laatste keer uit met het idee een maand later weer samen te zijn.

Zo zijn er legio verhalen van mensen die door het inreisverbod van elkaar zijn gescheiden.

Dat de wereld nu stukje bij beetje opengaat, moet voor mensen met een langeafstandsrelatie extra feest zijn. Dat is het in ieder geval voor Harry.

Als een verliefde puber rent-ie bijna naar de aankomsthal. Daar staat ze: een kleine Spaanse met een roos in haar hand.

De lange, stevige omhelzing is zo’n moment waarop Robert ten Brink tevoorschijn had kunnen komen.

Want Harry en Isabel bewijzen het weer: all you need is love.

Volg haar op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl