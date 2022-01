Kookboek getest: verrassende koekjes (voor volwassenen) + recept voor cointreau-truffelkoekjes

Er wordt vaak gebakken in onze keuken, maar zelden koekjes voor bij de koffie. Of het moeten American cookies zijn, en die vallen voor mij in de categorie ‘zoete kinderkoekjes’.

Belinda MacDonald, een Australische chef die een trattoria uitbaat in Oostduinkerke, verzamelde in Belinda’s homemade cookies “66 verrukkelijke koekjes uit heel de wereld”. Hoewel de kinderkoekjes – van zandmannetjes tot chocolate shit of mousekoekjes (denk daar maar even over na) – niet ontbreken, ontdek ik verrassend veel koekjes voor volwassenen, gemaakt met alcohol of pittige specerijen.

Omdat de recepten heel toegankelijk zijn (bijvoorbeeld: één oventemperatuur voor álle koekjes: 170 °C), de ingrediënten veelal doorsnee in elke koel- of voorraadkast zitten en een koekje bakken ook niet zo gek veel werk vergt, kies ik voor een test gebaseerd op vier verschillende koekjes.

Er viel maar eentje tegen: de sinaasappel-chili-chocoladekoekjes uit Australië. Eerlijkheidshalve: ik hou ook helemaal niet van de combinatie citruschocolade en had gehoopt dat de chilismaak de bovenhand zou nemen, net die smaak was nergens te bekennen.

Ook moet ik flink wat extra bloem toevoegen aan het plakkerige deeg (misschien was mijn boter iets te zacht?), zodat het, op de vulling (ook met sinaasappel en chocolade) na, een heel droog koekje wordt. De smaakcombinatie citroen en rozemarijn – een Belgisch koekje volgens Belinda– daarentegen bevalt me doorgaans wel, en deze koekjes stellen dan ook niet teleur.

De volgende keer maak ik ze met nog iets meer citroen én rozemarijn. Ook de Franse cointreautruffelkoekjes (opnieuw sinaasappel met cacao) smaken naar meer.

In één moeite reis ik door naar India voor een chai spiced slice. Een theekoekje zonder thee, die drink je er apart bij, maar met een mix van kardemom, peper, gember, kaneel, kruidnagel en nootmuskaat. En: slechts 80 g suiker voor 300 gram bloem en 250 g boter. Volwassener wordt een koekje niet.

Staan zeker nog op mijn tobakelijstje: pinoli’s en savoiardi (tiramisukoekjes), maanzaadsinaasappel slice (zónder chocolade), de Scottish shortbread (check de achternaam van Belinda).

Over de quotering heb ik lang nagedacht, mijn kinderen hadden namelijk een andere mening. Maar als grote mensen over volwassen koekjes praten, moeten kinderen zwijgen. En anders suiker ik ze wel met Belinda’s spotty dot, chewy choc-chip of double O-koekjes.

Recept: truffelkoekjes met cointreau

Ingrediënten voor 15 koekjes

35 g boter op kamertemperatuur

80 g fijne suiker

1 ei

80 g fijne patisseriebloem

1/2 tl bakpoeder

30 g cacao

15 ml cointreau

Poedersuiker

Bereiding:

Meng de boter en de suiker in een kom. Voeg het ei toe. Zeef de bloem, het bakpoeder en de cacao samen in een kom en voeg ook dit toe. Giet als laatste de cointreau erbij en meng goed door elkaar. Wikkel het deeg in plasticfolie en laat 30 minuten rusten in de koelkast. Giet de poedersuiker in een brede kom. Haal het deeg uit de koelkast en draai met je handen bolletjes van 3 centimeter doorsnee. Rol de bolletjes door de poedersuiker, zorg dat ze volledig bedekt zijn. Leg de bolletjes op een met bakpapier beklede bakplaat en bak gedurende 10 minuten in de voorverwarmde oven. Haal de bakplaat uit de oven en laat de koekjes afkoelen.