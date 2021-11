Onderzoek: mannen eerder geneigd online over liefdesverdriet te praten dan vrouwen

Een team van psychologen verbonden aan de Universiteit van Lancaster heeft van meer dan 184.000 mensen die op een anoniem online platform over hun relatieproblemen spraken, onderzocht hoe die mensen hun relatiebreuk ervoeren. De resultaten zijn gepubliceerd in het internationale Journal of Social and Personal Relationships.

Dr. Ryan Boyd, hoofdonderzoeker, vertelt aan Britse media hoe hij en zijn collega’s zich onder andere richtten op de verschillen tussen mannen en vrouwen. Opvallend is volgens Boyd dat mannen vaker spraken over verdrietig en overstuur zijn dan vrouwen, wanneer ze de kans kregen om er online iets over te posten.

Vrouwen zijn doorgaans eerder geneigd om met vrienden en familie of een therapeut over hun gevoelens te praten, stelt de onderzoeker. Mannen vragen dus liever online en anoniem om hulp.

Boyd zegt bovendien dat zijn studie laat zien dat mannen zeker niet minder emotioneel geïnvesteerd zijn in relaties dan vrouwen, dit in tegenstelling tot wat volgens de onderzoeker vaak wordt beweerd.