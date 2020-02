Wat kost uw skipas dit jaar?

Zeker in de Franse en Zwitserse skioorden is de sneeuw goed, maar ook in de hoger gelegen wintersportplaatsen in Oostenrijk en Italië is het volgens Romani, verbonden aan het Nederlandse Snow Safety Center, goed toeven. „Er is vooral verse sneeuw vanuit het westen, maar overal zijn kunstkanonnen actief om alle pistes te prepareren.”

ANVR-reisbureaus maken melding van een stijging van de vraag naar sneeuwvakanties dit voorjaar. „Opvallend is dat Nederlanders vaker de grote bekende skigebieden opzoeken. Daar is van alles te doen, dat geeft een leuk verhaal voor thuis en het is er doorgaans sneeuwzeker, maar ook relatief duur. Jammer dat charmante kleinere en goedkopere gebieden dan soms worden vergeten”, vindt Romani.

Grote verschillen in kosten skivakantie

Dat de kosten van een skivakantie een factor vijf kunnen verschillen, blijkt uit een februaripeiling in Europese skioorden van Hometogo. „Een hotelovernachting plus skipas varieert per dag per persoon van 35 euro in Bulgarije tot 175 euro in Franse en Zwitserse topplaatsen. Voor de populaire skigebieden, ook in Tirol, moet je al gauw 100 tot 150 euro neertellen. Duitsland zit onder de 90 euro”, aldus een woordvoerder.

Romani signaleert een trend naar bergwandelen. „In de winter vinden meer mensen het leuk om die dure, drukke skiliften links te laten liggen en op eigen kracht de bergen te bestijgen. Eén afdaling is genoeg om weer in het dal te komen. Daarnaast zien we veel interesse om eigen materiaal te kopen, omdat huurprijzen voor ski’s, boards en schoenen erg hoog zijn.”