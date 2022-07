Drie hatchbacks waar je geen omkijken naar hebt en die minder dan 10.000 euro kosten

Occasionselectie

Hyundai i30 2011 – 2017

De Hyundai rijdt goed, waarbij opvalt dat de stoelen heel ver naar achteren kunnen. Op de snelweg is de Koreaan opvallend stil; je hoort de banden eigenlijk alleen op ruw asfalt. Het algehele comfort is dik in orde. Met de 1.4 benzineversie realiseer je eenvoudig een verbruik van1 op 15. Een autobedrijf in Enschede adverteert voor € 9.950 met een zilvergrijze 1.4 ’i-Motion Business’ (2013, 56.000 km).

Peugeot 308 2013 – 2017

Dit type 308 is aangenaam in het gebruik. Het is alleen even wennen dat je de instrumenten over het stuur afleest en niet erdoorheen. Ook de driecilinder benzinemotor vraagt enige gewenning. Voor het verbruik hoef je het niet te laten: zelfs met de sterkste motorvariant is 1 op 17 goed haalbaar. Bij een merkspecialist in Bodegraven stuiten we op een keurige 1.2 VTi ’Blue Lease’ (2014, 97.000 km) voor € 9.995.

Volkswagen Golf 2012 – 2017

Een gebruikte Golf is voor veel mensen een voor de hand liggende keuze. Daardoor is de Volkswagen een van de meest courante occasions en ligt de prijs relatief hoog. Feit is dat een Golf voor een auto in deze klasse fijn en comfortabel rijdt, met een 1.2- of 1.4-liter benzinemotor gemiddeld 1 op 15. Een autobedrijf in Wierden biedt voor € 9.999 een donkerblauwe vijfdeurs 1.2 TSI Trendline (2015, 159.000 km) aan.

Oordeel van de Wegenwacht

Hyundai geniet een ijzersterke reputatie. Van deze generatie i30 zijn bij de Wegenwacht geen serieuze euvels bekend. Het gebeurt weleens dat het start/stop-systeem dienst weigert bij exemplaren waarmee hoofdzakelijk korte ritjes worden gemaakt. Dat komt door een te lage accuspanning, feitelijk zelfbescherming van de motor.

De 1.2-liter driecilinder benzinemotor blijkt uiterst betrouwbaar. Vereiste is wel dat voor het onderhoud exact de juiste motorolie wordt gebruikt. De 1.6-liter viercilinder ’THP’-motor is krachtiger, maar minder betrouwbaar. De individuele bobines kunnen kapot gaan, de elektronisch aangestuurde waterpomp weigert soms dienst en de temperatuursensor raakt weleens van slag.

Volkswagen Golf

De zevende generatie van de Golf is kwalitatief veel beter dan zijn voorganger(s). Wat wel voorkomt, is dat de TSI-motoren op drie cilinders gaan draaien. Er slaat dan een bougiekabel door. De Wegenwacht kan die vervangen. Heel belangrijk is dat je regelmatig olie peilt en desnoods bijvult.

Ons advies

Ook voor wie niets met auto’s heeft, zijn Volkswagen en Peugeot vertrouwde merken. Wie iets verder kijkt, doet met de Hyundai de beste koop. Een goede auto waar je tot in lengte van jaren probleemloos mee kunt rijden!

