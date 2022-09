Dagrecept: Gehaktspiesjes met perzik uit de oven

Je vindt hiervan smakelijke voorbeelden terug in onder meer de Marokkaanse en Perzische keuken. Zo doet perzik doet het erg goed met kip en rundvlees. Meng het gehakt met de eieren, Marokkaanse kruiden, paneermeel, peper en zout tot een stevig mengsel. Verdeel het in 4 porties, vorm van elke portie een staaf en rijg hem aan een spies. Leg op een ingevette bakplaat en bak 30-40 minuten in een oven van 130 graden.

Halveer de perziken, verwijder de pit en leg ze met de open kant naar boven op een ingevette bakplaat. Besprenkel met honing en leg ze een paar minuten onder een hete grill tot ze beginnen te kleuren.

Bereid de couscous, meng voor de tzatziki de knoflook en komkommer met de yoghurt en breng op smaak met peper en zout. Maak de rucola aan met de olijfolie. Verdeel de tzatziki als een spiegel over de borden en leg er de halve perziken op. Leg de spies hierop en verdeel de rucola over de spies. Schep er nog wat tzatziki bij en geef de couscous er apart bij.

Nodig voor vier personen:

- 500 g Iers rundergehakt

- 2 eieren

- 1 el Marokkaanse kruiden (bijvoorbeeld ras el hanout)

- 75 g paneermeel

- 4 perziken

- 2 el vloeibare honing

- ½ pak couscous

- 2 tenen knoflook (geperst)

- ½ komkommer (geraspt)

- 500 g Bulgaarse yoghurt

- 75 g rucola

- 2-3 el olijfolie