Deze drie opvallende stadsauto’s koop je voor 5000 euro

Peugeot 1007 (2004 – 2009)

Voorin is de 1007 heerlijk ruim, maar dat geldt niet voor de rest van de auto. In de kofferbak kun je maar 175 liter aan spullen kwijt. De hoge zit voelt in bochten instabiel aan, in werkelijkheid valt dat mee. Met 1100 kg is de auto relatief zwaar. Op internet vinden we bij een autobedrijf in Vlissingen een blauwe 1.4 Gentry (2005, 26.000 km!) voor € 4.900.

Smart ForTwo (2007 – 2014)

Twee volwassenen zitten er prima in en de bagageruimte is met 220 liter groot genoeg voor een kratje boodschappen. De ForTwo past in het kleinste parkeerplekje en weegt maar 750 kilo vanwege z’n plastic plaatwerk. Gemiddeld verbruik: 1 op 15. Bij een autobedrijf in Maarssen staat een zilvergrijs/zwarte mhd (2010, 19.000 km!) voor € 4.950.

Toyota iQ (2008 – 2014)

Het autootje is net geen drie meter lang, maar er passen drie volwassenen in, plús een kind. De Toyota biedt bovendien opvallend veel laadruimte, tot wel 395 liter. Hij rijdt verrassend goed en zuinig op de snelweg: 1 op 18. In de stad 1 op 13. Bij een autobedrijf in Voorschoten staat een paarse Comfort-uitvoering (2009, 68.000 km) voor € 4.950.

Oordeel van de Wegenwacht

Peugeot 1007

De schuifdeuren gaan soms niet dicht; de veiligheidsschakelaar moet zichzelf resetten. De halfautomaat schakelt weleens niet, maar dat is een kleinigheid. Een kapotte hoofdzekering zorgt dat het dashboard niet werkt en de motor dienst weigert. De Wegenwacht vervangt de zekering en je kunt je reis vervolgen.

Smart ForTwo

Bij de milde hybride uitvoering komt het voor dat de motor zichzelf lijkt uit te schakelen en niet meer valt te starten. Oorzaak: een slecht contact of losse stekker. De Wegenwacht zet de boel goed vast. Vocht in de computer maakt ervoor dat de transmissie niet meer schakelt. Droogmaken en goed afsluiten.

Toyota iQ

De iQ is onkreukbaar betrouwbaar, zoals van een Toyota valt te verwachten. Ook voor een auto die misschien niet zoveel kilometers maakt en vooral korte stukjes rijdt, is dat een waardevolle eigenschap.

Ons advies

De Toyota blinkt uit in ruimtegebruik, rijcomfort en betrouwbaarheid. Tenzij je voor het uiterlijk van een van de andere twee stadsauto’s bent gevallen, is de Toyota de beste keuze.

