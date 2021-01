Charina (27): ’Mijn ouders waarschuwden me nog zó om niet onnodig te lenen’

Naam: Charina Heuving (27)

Beroep: student en supermarktmedewerker

Netto inkomen: 1575 euro (incl. toeslagen)

Vaste lasten: 1143,75 euro

Sparen: niets

Woonsituatie: sociale huurwoning

Toen & nu

„Mijn ouders hebben een verleden met schulden en waarschuwden me nog zó om niet onnodig te lenen. Maar je bent jong en wilt wat, in mijn geval een leuk studentenleven met een semester in het buitenland, feestjes, leuke kleren. Nu heb ik een schuld van €84.404,47 en ik ben nog niet afgestudeerd. Ik hoop na dit jaar als geschiedenisdocent aan de slag te kunnen. Vooralsnog werk ik 32 uur op de brood- en versafdeling van de Albert Heijn. Best pittig in coronatijden. Veel klanten raken je gewoon aan. Eigen behoeftes – even snel boodschappen doen – gaan voor de gezondheid van de supermarktmedewerker. Bizar.”

Budget

„Bij de supermarkt verdien ik netto 1250 euro, daarnaast ontvang ik 329 euro aan toeslagen. Mijn vaste lasten zijn 1143,75 zonder de boodschappen; ik kom dus uit, maar daar is alles mee gezegd. Momenteel is er weinig ruimte om te sparen. Met het aflossen van mijn studieschuld ben ik net begonnen: 13,82 euro per maand op basis van mijn inkomen. Ik bespaar op bijna alles, maar niet op Netflix of Spotify. Daaruit haal ik mijn ontspanning.”

Overzicht

„In een schriftje houd ik mijn kasboek bij, dat werkt als een soort mindfulness. Door mijn schuld moet ik bij elke aankoop met mezelf in gesprek: heb ik dit echt nodig? Ik wil gaan werken met zakgeld: ik geef mezelf dan 200 euro per maand om alles van te kopen. Dan komt er ruimte om een buffer op te bouwen. Ik wil beginnen met 25 euro per maand zodat ik uiteindelijk nooit meer hoef te lenen.”

Woonsituatie

„Wat ik wel slim heb aangepakt, is me inschrijven voor een sociale huurwoning op mijn achttiende. Tegen mijn vijfentwintigste keek ik eens hoe het ervoor stond, ik vond op mezelf wonen wat spannend, en kon ik meteen in een gloednieuw appartement terecht. Ik betaal 624,84 euro per maand inclusief servicekosten en krijg daar een heerlijke plek voor terug. Ik heb zelfs vloerverwarming, hoe luxe is dat!”

Duurste aankoop

„Mijn auto. Ik betaalde 3750 euro voor een tweedehands Nissan Micra. Die staat nu op naam van mijn ouders, want in mijn huidige situatie is-ie te duur. Mocht ik een baan in het onderwijs hebben, dan neem ik de auto weer over.”

Financiële misser

„Boven mijn stand leven is mijn grootste financiële misser. Ik leende niet alleen maximaal bij DUO, maar heb ook een lening bij de bank. Ik wilde een semester in Ierland studeren en moest vooraf vijf maanden huur betalen. Dat geld had ik niet. Ik leende 2500 euro, inmiddels is dat bedrag alweer opgelopen naar 3300 euro. Daar baal ik behoorlijk van. ”

Toekomst

„Ik moet nog drie vakken halen. Ik werk met een leuk team in de supermarkt, maar mijn roeping is het onderwijs. Daarnaast heb ik mezelf als doel gesteld om komend jaar zeker 3431,60 euro af te lossen. Dat wordt ontzettend heftig waarover ik ga bloggen op fnce.nl. Tussen alle succesverhalen van mensen die ineens tienduizenden euro’s op de bank hadden, mis ik de verhalen van mensen zoals ik. Mijn doel is een schuldenvrij leven.”

