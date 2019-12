Nieuw digitaal informatiepunt voor chronisch zieken

De Patiëntenfederatie heeft daarom vanaf vandaag een digitaal hulpmiddel online waar patiënten en naasten psychosociale hulpverleners -soms per ziekte of aandoening- kunnen vinden.

Lonneke (34) kreeg op haar zesde last van migraine en later kreeg ze chronische hoofdpijn erbij. Hierdoor kon ze niet meer het normale werk doen; ze was muziekdocent. ,,Bij een migraineaanval lig ik alleen maar in bed of op de bank. Er staat een emmertje naast me omdat ik dan zo misselijk ben. Mijn vak kon ik niet meer uitoefenen; de hele dag voor de klas staan met lawaaiige pubers was niet meer vol te houden. De neuroloog zei eigenlijk dat ik ermee moest leren leven. Ik dacht: ‘Maar hoe dan?’

Er kwam een weekeind waarop allemaal hoofdpijnpatiënten bij elkaar kwamen in een hotel om te praten over de aandoening. Lonneke: ,,Toen besefte ik opeens dat ik de hoofdpijn moest leren accepteren. Hoofdpijn is -helaas- een deel van me.”

Voor die acceptatie schakelde Lonneke een coach in. Die hielp haar met beslissingen nemen en het organiseren van een leven waarin de hoofdpijn een plek heeft. ,,Ik besloot te stoppen met mijn werk en vanuit huis te gaan werken. Ik ben voor mijn passie gegaan; ik doe voice-overs. Ik kan iedereen met een chronische ziekte adviseren: zoek niet alleen medische hulp, maar ook psychosociale hulp. Ga naar een psycholoog of desnoods een opruimcoach; maar zoek hulp.”

Haar vriend Dennis (44) stelt: ,,Een chronische ziekte is een belasting voor je relatie. Maar sinds Lonneke hulp heeft gezocht, gaat het veel beter. “

