Wel of niet op de elektrische step?

De elektrische step is voor vele mensen een gemakkelijk, leuk en vooral nieuw vervoersmiddel. Vooral toeristische steden in Europa doen het goed. Zo zijn er in Parijs al meer dan 20.000 te vinden! Maar (nog) niet overal is de nieuwe trend toegelaten. Dat komt omdat het vervoermiddel niet overal veilig wordt bevonden. Je kunt dan wel in je woonstraat rondsjezen, maar in een drukbevolkte stad is dat een heel ander verhaal. Door die bedenkingen is er nog geen EU-regelwetgeving bepaald. Daarom verschilt het van land tot land waar de step precies gebruikt mag worden.

Nederland

Ondanks tal van aanbiedingen in e-shops, moet je eerst goed nadenken voordat je een step koopt. Landen bepalen zelf aan welke eisen zo’n bijzondere bromfiets moet voldoen. In Nederland zijn luchtbanden een vereiste, wat bij een elektrische step meestal niet het geval is. Dat maakt het aanbod van legale elektrische steps bij ons beperkt. Lees hier welke e-steps zijn toegelaten. Voldoet je voertuig aan deze vereisten? Dan overtreed je niet de wet en riskeer je geen boete van €180. Meer informatie vind je op de site van de rijksoverheid.

Grijze zone

In het Verenigd Koninkrijk is de situatie momenteel onduidelijk. De step wordt weliswaar massaal in Londen verhuurd, maar het is illegaal om ermee op de openbare weg te rijden. Onwetende toeristen lopen dus het gevaar een boete te krijgen. Vorig jaar kwam in de Engelse hoofdstad een e-stepper om het leven na een botsing met een vrachtwagen. Dat zorgde voor veel discussie omtrent de veiligheid van het voertuig. Volgens Britse media houdt de overheid in maart overleg over het mogelijk legaliseren.