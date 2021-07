Toen Lisa in 2014 bij haar vriend Roy kwam wonen, trof zij een ’typisch mannenhuis’ aan: bij elkaar passende steigerhoutmeubels als salon- en eettafel en een tv-kast op een donkerrood/bruine laminaatvloer. Meer eigenlijk niet.

Met dank aan Lisa werd het vrouwelijker en meer uitgesproken. Niet gek: zij is interieurarchitecte. Die vrouwelijke touch zit ’m vooral in de detailkleur, oudroze, en de bloemenprint.

De zwarte basis maakt dat het niet te meisjesachtig wordt; juist die combinatie van modern, stoer en niet standaard maakt het opvallend. Plus het geschilderde vlak en de panelen met gouden vissenbehang.

De keuken kent weer een heel ander kleurenpalet: okergeel met rode accenten, waarvan de rode SMEG-koelkast voor haar een droom was. „Voor Roy was het even wennen. Ik heb het stapje voor stapje gedaan, af en toe moest het eerst even bij hem bezinken. Oudroze met rood in de buurt schuurt, maar ik hou van uitproberen. Bovendien hebben de woonkamer en keuken verschillende functies, daar mogen verschillende kleuren bij.”

Ook het nieuwe interieur werd in etappes nieuw gekocht. De salontafel werd gepimpt met een inlegblad van tegeltjes. Het okergeel van het wanddoek in de keuken komt terug in de eetkamerstoelen met gouden pootjes die aan een zwarte marmeren ronde tafel zijn geschoven. Die gouden pootjes komen weer terug in het vissenbehang. Kleine details, maar er is over nagedacht.

De strakke, rustige grijze bank is vooral kids- en huisdierproof. De tv valt weg tussen de wand met wissellijsten die per seizoen een nieuwe invulling krijgen: een winters tafereel bij lagere temperaturen, vrolijkheid in de zomer.

Zowel in huis als op kantoor zijn erfstukken te vinden. De grote kast van oma in haar kantoor is een erfstuk, net als de Delfts blauwe vazen die weer goed passen bij de KLM-huisjes van hetzelfde materiaal. Die komen van haar ouders die beiden bij de luchtvaartmaatschappij werkten. De grote antieke munitiekist waarop de planten staan – Lisa heeft er veel omdat ze sfeer en schone lucht geven – werd op een braderie gescoord. „Niet te tillen, maar ik moest ’m hebben.”

Lisa’s kantoor vlak bij huis is haar domein en heel Instagram-waardig. „In diep oudroze dat bij me past, met een mix van antiek en modern.” Aan het bureau hebben zowel haar vader en opa nog gezeten en met de vloerkleden heeft zij het heel huiselijk gemaakt. „De werkplek wordt vaak vergeten. Zeker nu er vaker thuis wordt gewerkt, verdient deze meer aandacht.”

De bovenverdieping is nog een project. De slaapkamer, inclusief plafond, is diepdonkerblauw geverfd, de rest moet nog. „Ik ben altijd wel bezig, zowel thuis als bij anderen, dan heb ik niet altijd zin om weer die pot verf te pakken. Kan een ander soms denken: ’Wat druk’, wij denken: ’Hè ja, lekker’, als we binnenkomen.”