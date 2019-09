Recept van de dag: omelet met mozzarella

Nodig voor 2 koningen (of koninginnen):

• 2 tomaten in schijfjes

• 1 teen knoflook in scheermes dunne plakjes

• 150 mozzarella in plakken

• 1 theel pesto

• 6 eieren

• zout en peper en boter

• en een pan vol knisperkrakende gebakken aardappels.

Bereiding

Heb je een klein beetje pesto in huis? Een likje is voldoende. Dan de tomaten in dunne plakjes snijden, natuurlijk de steelaanzetten eruit snijden. Bestrooi heel licht met zout. Laat even staan. Snij de knoflook als met een scheermes zo dun. Zoals in de film Goodfellas, weet je nog? Leg die plakjes vast op de tomaat. Laat de mozzarella uitlekken. Snij ook in plakjes. Smeer een klein beetje pesto op de plakjes jonge kaas.

Dan de eieren loskloppen met zout en peper. Niet overdrijven, even geel en wit door elkaar. Giet de helft in een hete koekenpan met boter. Leg er meteen plakjes mozzarella en tomaat in. Laat bakken tot de bovenkant droog is. Leg even warm weg en bak dan meteen de tweede omelet. En dan direct opdienen.

Weet je wat zo lekker hierbij is? Gebakken aardappeltjes met ui.

Kun je dat nog, aardappels bakken? Tijd, en twee pannen. En boter. En echt die plakjes draaien en draaien en dan op de helft ongeveer die uitjes erbij doen. Wat een koningsmaal!