Je staat er niet bij stil, maar over elke straatnaam wordt lang nagedacht

Mocht u in Almere wonen: grote kans dat uw straatnaam uit de koker van Cees Noordhoek en kompanen komt. Als burgerlid en voorzitter openbare commissie naamgeving openbare ruimte Almere (NORA) heeft hij met zijn team een groot aantal van de circa 3500 straatnamen bedacht.

Dat gaat niet zomaar: zodra er een inrichtingsplan voor een nieuwe wijk ligt, buigt de commissie zich over verschillende zaken. Zoals het begin en het eind van de straat, het profiel (een brede straat met bomen aan weerszijden is een laan, bijvoorbeeld) en het soort huizen.

Afschieten

Dan begint de brainstorm. Cees Noordhoek (65) is medeverantwoordelijk voor de naamgeving van een groot aantal straten in Almere en weet er alles over. „Hoeveel namen kun je binnen een thema bedenken? Een bewoner opperde ooit ’dierenverblijf’ als thema. Dan kom je uit op namen die op nest, hol, tuin of hok eindigen, maar daar blijft het wel bij”, aldus Cees Noordhoek. „Ook kijken we of het thema bij de stad past. Een militair of Defensie-achtig thema past minder bij een jonge stad als Almere, eerder bij een vestingstad.”

"Zou jij in de Pierlalastraat willen wonen?"

Er wordt wel meer afgeschoten. Zo mag de naam niet op die van een andere straat lijken, want dat schept verwarring. Hij mag evenmin lastig zijn uit te spreken of te schrijven. Ook aan de inwoners wordt gedacht. „De Pierlalastraat straalt iets op de bewoner af. Zou jij daar willen wonen?”

De Jool-Hulstraat, naar een verzorgingstehuis aan een van de snelwegen, is achteraf gezien minder gelukkig. „De associatie met het intieme lichaamsdeel ligt voor de hand.” Een straat naar een persoon vernoemen is vaak lastig; de betreffende figuur moet sowieso al tien jaar dood zijn, want er kan nog van alles komen bovendrijven waardoor zijn of haar naam bezoedeld raakt.

Bitcoinstraat?

Zo valt er steeds meer af van de vaak 10 tot 15 namen voor één nieuwe straat die de commissie door de voorbereidende werkgroep voorgeschoteld krijgt. Op z’n snelst liggen er binnen drie maanden nieuwe straatnamen op tafel.

Omdat Almere een jonge stad is, kan het daar allemaal wat vernieuwender, getuige de Tante Pollewopstraat in de Stripheldenbuurt (met de Donald Ducklaan en Popeyestraat) en de Muziekwijk (met de Beatlesweg en Golden Earringstraat). „Het thema ’geldwezen’ ligt nog op de plank: het zou zomaar kunnen dat er over een paar jaar mensen in de Bitcoinstraat of aan de Valutaweg wonen.”

Noordhoek die zelf aan de Wielewaallaan woont, is trots op de door hem bedachte Schietwilgsingel, naar zijn favoriete boom. „Al vind ik het Homeruskwartier met vernoemingen naar goden en mythische wezens ook gedurfd.” Een biertje in de Bacchusstraat klinkt eveneens goed!