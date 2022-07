Groente(n) op de barbecue: tips om het écht lekker te maken

Culinair

Recept van de dag: zomergroenten uit de oven

Ik was vorige week bij vrienden in Oostenrijk, waar het ook al tropisch warm was. Die hitte is echter een stuk beter uit de houden door de lagere luchtvochtigheid, al vinden mijn vrienden dat wij Nederlanders weer boffen met de wind die hier af en toe verkoeling biedt.