Op deze gletsjers ski je het jaar rond

Grootste gletsjergebied van Europa

Oostenrijk: Stubaier en Hintertuxer Gletscher

Zwieren over brede, sneeuwzekere pistes met adembenemende uitzichten? In Oostenrijk ligt het grootste gletsjergebied van Europa. Stubaier Gletscher telt maar liefst 80 gletsjers en 110 kilometers aan piste. Je vindt er ook de ’Top of Tyrol’: een panoramaplatform hangend boven de afgrond, met uitzicht op maar liefst 109 ’drieduizenders’, oftewel bergen van meer dan drie kilometer hoog. 360 graden rond zie je Zillertaler en de Stubaier Alpen tot en met de Dolomieten en de Kalkalpen.

De Stubai-vallei met dorpjes als Neustift, Fulpmes en Schönberg ligt op een klein uurtje rijden van Innsbruck en is dus goed bereikbaar. Op de gletsjers is sneeuw gegarandeerd van eind september tot soms wel medio juni.

Sluit de Stubaier Gletscher op een gegeven moment, op de Hintertuxer gletsjer kun je 365 dagen per jaar terecht, zelfs in de zomer. Je hebt dan zo’n twintig kilometer aan pistes en een funpark tot je beschikking. Aanrader is het Natuurijspaleis waar je in de gletsjer kunt rondlopen en er diep in de buik een boottoer kunt maken of zelfs suppen.

Uitzicht op de Mont Blanc

Frankrijk: Tignes en Les Deux Alpes

Skigebied Tignes biedt samen met het even verderop gelegen Val d’Isère in Savoie-Mont Blanc ’s winters zo’n 300 kilometer aaneengesloten pistes. De brede pistes van Espace Killy zoals ze samen heten, zijn een genot om op te skiën. Er is een funpark en wie nog meer uitdaging zoekt, kan er bungee-skiën. Je hebt er een prachtig uitzicht op de beroemde Mont Blanc. Dankzij de gletsjer Grand Motte en het meer is het er sneeuwzeker en kan er ook in de zomer nog worden geskied.

Ook dat andere bekende Frans gletsjergebied Les Deux Alpes is dankzij zijn hoge ligging op 3600 meter en de aanwezigheid van de gletsjer sneeuwzeker van vroeg tot laat in het seizoen. Met zijn vele funparken en boardercross is het er een feest voor freestylers.

Lange afdalingen

Italië: Breuil-Cervinia en Passo dello Stelvio

Op de flanken van de Matterhorn aan de ene kant en de Monta Rosa aan de andere, ligt in Zuid Tirol Breuil Cervinia. Het hoogste skigebied van Italië vormt samen met het Zwitserse Matterhorn Glacier Paradise het hoogst gelegen zomerskigebied van Europa. Dankzij de gletsjer kun je er het hele jaar door skiën. De pistes zijn breed en glooiend en daardoor ideaal voor beginners. Wie meer uitdaging zoekt, steekt via het Rosa plateau over naar Zermatt in Zwitserland. Je vindt er ook de langste afdaling ter wereld; vanaf de Piccolo Cervino 22 kilometer rode piste terug naar het dal.

Breuil-Cervinia, Valtournenche en Zermatt delen samen een skigebied met ’s winters ruim 300 km aan pistes. Die lange afdalingen en uitdagende pistes maken het gebied geliefd onder topsporters die er in de zomer aan hun techniek werken.

De Passo dello Stelvio, ofwel de Stifslerjoch, is een klein skigebiedje op een gletsjer. Maar uniek want je kunt er alleen in de zomer skiën. Om er te komen, moet je namelijk de beroemde Stelviopas over en die is vanwege de sneeuw de hele winter gesloten.

Op het puntje van de wereld

Zwitserland: Aletsch Arena en Saas Fee

De Aletsch-gletsjer in het Zwitserse kanton Wallis is met een lengte van bijna 24 kilometer de grootste van de Alpen en opgenomen in de werelderfgoedlijst van Unesco. Omdat de pistes aan de zuidkant liggen, vind je er de meeste zonuren van Zwitserland. Veel helder weer en een panoramisch uitzicht op de mooiste vierduizenders: de Matterhorn, Mont Blanc, Weisshorn en Dent-Blanche. Van het hoogplateau strekt het skigebied zich uit over 140 kilometer pistes tot de gletsjer Plaine Morte op 3000 meter. De tien vierkante kilometer grote gletsjer is ook ’s zomers een attractie. Je kunt fantastische tochten maken met uitzicht over de vallei.

Zwitserland heeft nog een andere gletsjer van formaat. De hoogste kabelspoorbaan ter wereld voert je in slechts een paar minuten door de Fee-gletsjer waar het voelt het alsof je op het hoogste puntje ter wereld staat. Het gebied rond Saas Fee met de imponerende Alpenreuzen op de achtergrond maakt indruk. Je kunt er ook een bezoek brengen aan het grootste ijspaviljoen ter wereld. Liefst 5500 kubieke meter ijsgrot, uitgehouwen in een gletsjer, is een bezienswaardigheid voor jong en oud.

Goed om te weten

* Gletsjerskiën klinkt wellicht spannend. In de praktijk merk je er echter weinig van, behalve fijne brede pistes en goede sneeuw.

* Bezoek je de gletsjer in de winter, houd dan rekening met de kou. Je zit op grote hoogte en het kan er flink waaien waardoor de (gevoels)temperatuur behoorlijk kan dalen.

* Ski je er in het voor- of naseizoen, ga dan vroeg, want begin van de middag wordt de kwaliteit van de sneeuw snel minder. De lifttijden zijn hier ook op aangepast. Die openen vaak al vroeg in de zomer. Ook hier geldt: kleed je goed aan. Zelfs als het beneden zomers warm is, kan het op de gletsjer ijzig koud zijn.

* Blijf smeren met tenminste factor 50. De felle zon die in de hagelwitte sneeuw weerkaatst, is op deze hoogte verraderlijk sterk.

* De gletsjers smelten hard en het seizoen wordt steeds korter. Check daarom wat de stand van zaken is in het gebied dat je wilt gaan bezoeken.

* Veel skigebieden zijn inmiddels open, maar het reisadvies vanuit Nederland is momenteel tot half maart negatief.