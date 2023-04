Bijna helft werkend Nederland zit weleens met een kater op kantoor

’s Avonds een vent, ’s ochtends een vent. Seksistisch of niet; voor deze ene keer blijkt hij voor mannen toch vaker te kloppen dan voor vrouwen, als we de ondervraagden uit het door Panelwizard uitgevoerd onderzoek mogen geloven. Bijna de helft (42%) van de 1.080 ondervraagden – Nederlanders in loondienst – geeft aan weleens met een kater naar het werk te zijn gegaan. Mannen doen dat een stuk vaker dan vrouwen: 52% van de mannen tegenover 31% van de vrouwen.

Kater

Toch zijn er veel mensen die daar lang niet altijd zin in hebben. Een vijfde van de ondervraagden geeft aan zich weleens onterecht ziekgemeld te hebben, terwijl een legitieme ziekteverwekker niet aanwezig was: alcohol was vaak de boosdoener. Ook de behoefte om ‘gewoon’ nog even uit te rusten is één van de redenen: een achtste van de respondenten zegt zich weleens ziek te hebben gemeld om nog een dagje vrij te hebben.

Vakantie

Ook blijkt dat werkende Nederlanders zichzelf zo nu en dan wat meer vakantie gunnen, zonder dat hun baas daarvan weet. Drie procent heeft zich weleens ziekgemeld om alvast op vakantie te gaan buiten de aangevraagde vrije periode.