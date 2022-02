Spijt: ’Langeafstandsrelatie niet vol te houden’

Lekker in je vel challenge

Daisy doet mee aan de Lekker in je vel-challenge: ’Ik moet niet meer op me nemen dan ik aankan’

VROUW-journalist Daisy Heyer (30) stapt in augustus in het huwelijksbootje, het liefst met 5 kilo minder. Dus deed ze deze week voor het laatst mee aan de Lekker in je vel-challenge. Is ze geslaagd in haar missie?