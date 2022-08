Premium Het beste van De Telegraaf

Huurder mag zich niet bemoeien met het onderhoud Wonen in een oase tussen het Amsterdamse zaken-beton

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Tuinman William en tuinvrouw Winnie aan het werk op The Valley Ⓒ Aldo Allessie

Amsterdam - Duizenden euro’s worden er per maand betaald door huurders om in de peperdure woontoren Valley te mogen wonen met prachtige daktuinen. ’Kijken mag, maar aankomen niet’ is vervolgens het devies. De planten,struiken en bloemen mogen niet worden aangeraakt, want dat recht is voorbehouden aan twee superhoveniers...