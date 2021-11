Van deze zeven ingrediënten kun je óók wafels maken! (en ze zijn nog lekker ook)

Zoete aardappel

Door zoete aardappel te koken en te blenden met bloem, eieren en melk, krijg je een knaloranje wafeldeeg waarvan je heerlijke zoete aardappelwafels maakt. Die kun je zowel zoet als hartig beleggen. Wat dacht je van toppings als avocado-ricotta-chili? Of ahornsiroop en een klontje gezouten boter?

Restjes sticky rice

Restje rijst over van je sushi? Maak er bolletjes van en bak ze in je wafelijzer tot rijstwafeltjes. Heerlijk met een gebakken eitje en wat furikake, of als onderdeel van je favoriete rijstbowl.

Bladerdeeg

Bladerdeeg is misschien wel de állermakkelijkste manier om wafels te maken. Want als je vierkante velletjes bladerdeeg een nachtje in de koelkast ontdooit, kun je ze de volgende dag makkelijk in de gewenste grootte snijden en vijf minuutjes bakken in je wafelijzer. Het resultaat: wafels die er verrassend genoeg hetzelfde uitzien als de ’standaard’ wafels.

Falafel

Het was Mounir Toub die ons leerde hoe je lekkere hartige wafels maakt van de ingrediënten die je normaal gezien gebruikt voor falafel. Kikkererwten en veel verse kruiden dus.

Havermout

Geen bloem meer in huis, maar wel havermout? Door die laatste fijn te malen, heb je een prima basis voor haverwafels. Die zijn bovendien glutenvrij, in tegenstelling tot wafels met gewone bloem.

Gerookte zalm

Da’s nog eens een origineel idee voor de lunch: wafeldeeg maken met stukjes gerookte zalm erin. Beetje zure room erop, beetje dille erbij en je hebt een topgerecht.

Polenta

Heb je toevallig nog een gigantische zak polenta in je keukenkast staan? Mooi, want je kunt er prima wafels van maken.

Eet smakelijk!