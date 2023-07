Deze boot is net zo duur als een exclusieve Italiaanse sportauto; wij hebben hem getest!

Aan de witte tubes, de terracotta kleur banken en de 3D-gestroomlijnde ruit zie je dat Italiaanse designers aan het werk zijn geweest. Het onderwaterschip komt van het Zweedse Mannerfelt Design Team. De ’walkaround’ modellen zijn extra large dagboten met een relatief smalle console zodat je goed rondom kunt lopen. De constructie is zo stevig dat ook niet-racepiloten de boot veilig met hoge snelheid door de golven kunnen jagen.

Extra veilig

Onderdeks biedt de console 1.85 meter stahoogte en ruimte aan toilet, wastafel en douche. Er is echter geen overnachtingsmogelijkheid. Door de grote breedte, 3.30 meter, kun je veilig om de console heen lopen. Aan de stuurmanskant is de console voorzien van een tweetal vaste stoelen met opklapbare zitting. Het dashboard is stijlvol maar niet protserig. Zowel het polyesterwerk als de afwerking is onberispelijk, dat mag je in deze klasse ook wel verwachten. De tubes zijn van hypalon. Aan de spiegel hangen twee witte Mercury Verado V8-motoren van elk 300 pk. Ze zijn de opvallende spierballen van deze muscle-boot.

Ⓒ Laurens Koster

Kracht

Ⓒ Laurens Koster

Op rustig tempo doen de motoren zacht en soepel hun werk, maar je voelt de ingehouden kracht. De acceleratie is alsof je in het kielzog van een straaljager wordt meegezogen. Na vijf seconden zitten we al op 60 kilometer per uur, acht tellen later passeren we de magische 100 km per uur-grens. De topsnelheid is 105 km per uur en het voelt alsof het de Pirelli totaal geen moeite kost.

Op onrustig water veert de boot soepel in de golven en bovendien is deze maxi-RIB enorm stabiel. Je kunt mooie cirkels op snelheid maken en accelereren alsof je op het circuit van Zandvoort zit. Zo toont de Pirelli 30 zich een ware supercar op het water.

Sportauto’s

Ⓒ Laurens Koster

De prijs van deze Pirelli 30 begint met 2x 200 pk motoren bij dik 2,5 ton. De geteste uitvoering met de twee V8 300 pk Mercury Verado’s kost circa €300.000. Dat is vergelijkbaar met exclusieve Italiaanse sportauto’s. En ja, ook die hebben, net als deze super-RIB, meestal wel een rubberen accent van Pirelli.

Specs

• Lengte: o.a. 9,80 meter

• Breedte: 3,30 meter

• Diepgang: 0,62 meter

• CE-ontwerpcategorie B

• Motor: max 2x 300 pk outboard

• Waterverplaatsing: 3.500 kilo

• Vanaf-prijs (incl. btw) €256.520 met 2x 200 pk

• Prijs geteste uitvoering: ca. €316.984 compleet met opties en 2x 300 pk

bestboats.nl

Plus

+ Perfect onderwaterschip

+ Hoog niveau veiligheid

+ Mooi design

+ Supersnel

Min

- Exclusieve prijs

- Geen overnachtingsmogelijkheid

Alternatieven

• SACS Strider 10

• Brig Eagle 10

• Jokerboat Clubman 30

Epco Ongering is hoofdredacteur van boottesten.nl