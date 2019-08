Ferrari boos op designer om sexy Instagram-post

Als je een Ferrari hebt, dan is de kans groot dat je die aan de wereld wilt laten zien. De manier waarop je dat doet, is aan jou. Het is je eigendom. Toch denkt Ferrari daar anders over. Volgens de Italianen mag je niet zomaar een foto maken met je nieuwe aanwinst als het niet in lijn ligt met het imago dat Ferrari bij de auto bedacht heeft.

De foto’s met schaars geklede dames en designersneakers die de Duitse mode-ontwerper Philipp Plein maakt en op Instagram plaatst, passen niet in het plaatje van Ferrari en daarom stuurde het merk hun advocatenkantoor achter de designer aan.

Appelgroen

Plein heeft een appelgroene Ferrari 812 Superfast waar hij erg trots op is. De auto is veelvuldig te zien op zijn Instagramaccount. In een Instagrampost deelt hij de brief van de Ferrari-advocaat met daarbij zijn verontwaardigde reactie. Plein vindt het raar dat een merk als Ferrari het aandurft om goede klanten zo te benaderen en te behandelen. Hij richt zich hiermee tot de ceo van Ferrari, Louis Carey Camilleri.

De advocaat van de autobouwer sommeerde Plein om de foto’s met de Ferrari binnen 48 uur te verwijderen omdat deze het merk beschadigen. De Duitser heeft hier vooralsnog geen gehoor aan gegeven. De foto’s met de auto staan nog steeds op het sociale medium. Het is onduidelijk of Ferrari inmiddels al vervolgstappen heeft gezet tegen Plein.

