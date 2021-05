Geel, rood of zoet: wanneer gebruik je welke ui?

Rode ui

Van alle soorten leent de rode ui zich het beste voor rauwe bereidingen. Zo is ‘ie heel geschikt om fijn te snipperen en rauw te verwerken in salades en dips als guacamole of tartaarsaus. Ook als je uien wil inleggen is de rode ui een geschikte keuze.

Gele ui

De gele ui is wellicht de meest bekende, met een typische, lichtscherpe smaak. Dat maakt het een geschikte keuze voor de meeste warme gerechten waarin je uien in de ingrediëntenlijst ziet staan zoals stoofpotjes, soep en rijstgerechten.

Zoete ui

De zoete ui is – zoals je wel kunt verwachten – de zoetere variant van de gele ui. Deze soort is bij uitstek geschikt om er onion rings van te maken of om te bakken voor op hamburgers.

Zilveruien

Zilveruien ken je wellicht het beste als de ingemaakte variant, als tafelzuur. Toch kun je ze ook rauw vinden: soms bij de supermarkt, maar meestal bij de groenteboer of bij speciaalzaken.

Sjalot

Een sjalot is eigenlijk geen échte ui, maar lijkt er wel heel erg op. Typisch aan de sjalot is de iets mildere en subtielere smaak in vergelijking met de uien. Houd je niet zo van een overweldigende uiensmaak, dan is de sjalot je beste optie.

Bosui

Bosui heeft net als de erg lijkende lente-ui een typische frisse, licht pittige smaak. Deze ui wordt vaak in de Aziatische keuken gebruikt, bijvoorbeeld op een Koreaans stoofpotje, onder de gebakken rijst of als topping bij noedelsoep. Daarnaast ook heel erg lekker in salades of bij je (roer)eitje.