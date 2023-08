Gek op katten? Bezoek een kattencafé!

Het kattencafé vind ik een geweldige vinding! Een fijn onderkomen voor veel katten, vaak asielkatten die heerlijk de ruimte hebben in een café met vele ligplekken en klimmogelijkheden. Een paar tafeltjes en stoelen en verse appeltaart, als je geluk hebt.

Bij de meeste kattencafés moet je van tevoren reserveren omdat er niet zo veel plekken voor mensen zijn en het niet te druk voor de katten mag worden.

Het is een geweldige uitkomst voor dierenliefhebbers. Als je om welke reden dan ook geen eigen poezenbeesten (meer) hebt, kun je hier heerlijk van de katten genieten. Je koffie of thee met taart smaakt gewoon beter met een paar dieren om je heen...!

Een afspraak of een zakelijk gesprek zal er ook anders verlopen dan in een gewoon café, kan ik je verzekeren. Uiteraard zijn er wel een paar huisregels; de katten mogen niet worden gevoerd, je mag ze niet optillen, ze moeten uit zichzelf naar jou toe komen. Als er eentje op je stoel gaat liggen in de periode dat je even naar de wc gaat, moet je een nieuwe zitplaats zien te vinden.

Als het goed is, hebben de katten ook een ruimte waar de bezoekers niet kunnen komen en de katers en poezen zich even lekker kunnen terugtrekken.

Voorwaarden

De meeste katten in deze cafés houden gelukkig van aandacht en gezelligheid, maar op hún voorwaarden. Het mag niet ten koste van het welzijn van de dieren gaan. Dat is in het algemeen het juiste uitgangspunt om met beesten om te gaan, vind ik. Diverse kattencafés werken samen met asielen of andere kattenopvangorganisaties.

Kijk eens bij jou in de buurt of er zich een kattencafé bevindt. Als je een keer in een andere stad bent en een beladen afspraak of een uitdagende ontmoeting hebt, dan zal die op zo’n bijzondere locatie een stuk luchtiger zijn.

