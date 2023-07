Dagrecept: Tosti met brie, pesto en gegrilde paprika

De lekkerste tosti’s maak je wat mij betreft gewoon in de koekenpan, met boter en een bord of steelpannetje er bovenop. Onderstaand Amerikaans recept voor mediterrane tosti’s vroeg in de eerste instantie om focaccia, maar dit type brood - in de supermarkt meestal alleen in afbakvorm verkrijgbaar - smaakt totaal niet naar het echte werk. Zuurdesembrood doet het sowieso goed als dat roostert.

Nodig voor 4 personen: - 4 tl zachte roomboter - 8 plakjes zuurdesembrood - 60 ml pesto - 170 g brie of camembert (gesneden) - 2 hele gegrilde rode paprika's (uit pot, droog gedept) - 10-15 g rucola Zo maak je de tosti's: smeer boter op een kant van elk sneetje brood. Smeer pesto op de onbeboterde kant van de sneetjes brood. Beleg de vier sneetjes (boter aan de onderkant, pesto boven) met de helft van de kaas, gevolgd door de gegrilde rode paprika (zo gesneden om op het brood te passen), rucola en de resterende kaas. Bedek met een tweede sneetje brood, met de pesto-kant naar beneden en de boterkant naar buiten. Verhit een grote koekenpan met antiaanbaklaag op middelhoog vuur. Leg twee tosti's in de pan (afhankelijk van de grootte) en bak in 2 tot 4 minuten goudbruin en de kaas begint te smelten. Draai om en bak ook de andere kant in 2 tot 4 minuten goudbruin. Leg er eventueel een bord op om de tosti's goed aan te drukken. Snijd ze doormidden, zelf drink ik er graag een koud glas melk bij.