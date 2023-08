Eppo (69) is gek op oldtimerbrommers: ’De Kreidler doe ik nooit weg’

’Een brommer komt er niet in totdat je zestien bent”, had zijn vader altijd streng gezegd. Eppo Mulder lacht: „Over het erf van de kippenboer waar mijn vriendjes en ik ’s zomers een zakcentje verdienden, had mijn vader niets te zeggen. Daar had ik mooi een brommer staan!”

De gepensioneerd slotenmaker vertelt hoe hij al op zijn twaalfde verknocht aan brommers was. Hij niet alleen, want hij had een groepje vrienden uit het dorp om zich heen verzameld met diezelfde interesse. „Veel van die mannetjes hadden een brommer van een vader of oom gekregen. Die van mij, een rode Batavus Supersport uit 1965, kwam van een goede kennis van mijn pa. Op kinderlijke wijze maakten wij van die voertuigen dan een racebrommer, bijvoorbeeld door de spatborden eraf te slopen. Zo crosten wij over het boerenland als we klaar waren met werken.”

De boer waar Mulder en zijn vriendjes „voor drie kwartjes per uur” eieren raapten, had een paar schuurtjes waarin weinig gebeurde. „Een daarvan mochten we als ontmoetingsplek gebruiken. Zaten we daar als jongens van 12, 13 jaar te praten over brommers, op te scheppen wie de snelste had en ondertussen een beetje sleutelen. Bij niemand van ons mocht dat thuis. We voelden ons heel stoer in die schuur.”

Ondertussen telde de jonge Mulder de dagen af tot zijn zestiende verjaardag. „Toen heb ik mijn eerste brommer gekocht: een antracietgrijze Kreidler GT, ook wel een hondekop genoemd. Die kon ik overkopen van een jongen die achttien werd en die een auto wilde. De Kreidler heb ik nog steeds. Die heb ik nooit kunnen wegdoen en dat gaat ook echt niet meer gebeuren. Ik vind het leuk om dingen te verzamelen.”

Bekijk ook: Bromfiets brengt mannen terug naar die goeie oude tijd

Mulder heeft inmiddels een stuk of tien oldtimers van verschillende merken. „Een paar Kreidlers, een aantal Zündappjes, een Sparta en een Union. Alles rijdt nog”, vertelt hij. „Er zijn liefhebbers die een oud wrak kopen en die helemaal restaureren, anderen kopen een brommer met wat plekjes hier en daar. Zo iemand ben ik ook. Gebruikssporen vind ik niet erg. Sterker nog: ik vind het juist mooi als je kunt zien dat een brommer heeft ’geleefd’.”

’s Avonds na het eten maakt de Groninger graag in zijn eentje een kort ritje door het dorp. Het weer moet wel meezitten. „Want meestal haal ik dan de niet-alledaagse brommers tevoorschijn.”

Mulder maakt ook regelmatig tochten met 1 op 25, een Groningse oldtimer bromfietsclub met zo’n 130 leden die allemaal een klassieke bromfiets hebben.

Stoer achter elkaar op de brommer. „We krijgen altijd mooie reacties.” Ⓒ Jos Schuurman

„Veruit de meeste leden zijn mannen. Zo’n zes vrouwen hebben zich bij ons aangesloten.”

Mulder zit met nog zes mannen in de organisatie van de club. „Ik doe het materiaalbeheer. Is er een dag van samenkomst georganiseerd, dan zorg ik ervoor dat er van alles is geregeld: tafels, banken, koelkasten.”

De brommerclub organiseert van maart tot en met oktober maandelijkse toerritten. „Routes van meestal zo’n 100 kilometer lang, met om de twintig kilometer een stop om de rug te strekken en een patatje of een gehaktbal te eten en te kletsen over onze hobby.”

Onlangs werd een tocht vanuit Veendam georganiseerd met de jaarlijkse barbecue na afloop. „Dat was erg gezellig. Ik reed mee op mijn Zündapp uit 1986.”

Volgauto

Voordat de oldtimerfans op hun brommer stappen, is er tijd voor koffie en koek. Ook worden bijzonderheden onderweg besproken. „We waarschuwen leden bijvoorbeeld voor gladde wegen en vertellen, mocht iemand pech onderweg krijgen, waar de volgauto met aanhangwagen even een andere route rijdt.”

„De brommers mogen over het algemeen namelijk op de normale wegen, maar de volgauto kan niet overal achter ons aan. Degene die de route heeft uitgestippeld, rijdt in een geel hesje voorop.”

De bromfietsers krijgen overal waar ze stoppen, steevast leuke reacties. „Alle leeftijdsgenoten hebben wel een herinnering aan zo’n oldtimer omdat ze er zelf een hebben gehad of iemand kennen die er vroeger op reed.”

Het mooiste evenement van het jaar is voor Mulder het kampeerweekend. „We bivakkeren dan met ongeveer 25 leden een lang weekend op een camping in een groepsaccommodatie ergens in het land. Overdag rijden we dan toertochten en ’s avonds genieten we van een hapje en een drankje.”

Voor Mulder is 1 op 25 meer dan alleen een bromfietsclub. „Dankzij deze gedeelde hobby zijn bijzondere vriendschappen ontstaan. We zijn een laagdrempelige club, waar iedereen met een brommer ouder dan twintig jaar welkom is. Maar het belangrijkste: gezelligheid en genieten staan voorop.”