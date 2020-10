Smaaktest: dit vinden wij de lekkerste kalfsragout

Als kind ging ik graag langs bij Hema, waar ze destijds nog pasteitjes met ragout serveerden. Ik maakte er dan een sport van om het bakje al etend zo lang mogelijk heel te houden, iets wat natuurlijk vroeg of laat altijd mislukte. Wat mij betreft is ragout een ultiem voorbeeld van comfort food.

Ragout is een van de oudste en bekendste gerechten. Ze kenden in het oude Egypte al een voorloper! In de vorm van jonge tarwesoep, waarbij de tarwe niet direct werd gedroogd en gemalen, maar eerst door koken werd bereid. Vervolgens ging er wat kip of vis erbij, plus wat kruiden. Et voilà: een slanke brei, net als de ragout die we nu kennen.

Voor de hedendaagse ragout heb je ook niet veel nodig: met bloem, boter, bouillon en vlees, vis of groenten (vaak champignons) ben je er al, naar smaak te verfijnen met allerlei kruiden. Toch waren we benieuwd hoe de ragout in blik uit de supers zouden smaken. Wij gingen voor kalfsragout, de populairste variant. De keuze was beperkt. Wij telden zeven merken, waarvan twee huismerken (G’woon en 1 De Beste) uit de zelfde fabriek van Superunie komen.

De glutenvrije ragout van Consenza moest als eerste het veld ruimen. Het smaakte wel een beetje naar ragout, maar het oogde niet bijster aantrekkelijk, vonden collega’s. „Spierwit en klonterig.” Ook de ragout van G’woon (verkrijgbaar bij onder andere Vomar en Coop) leverde geen fans op. „Lijkt wel champignonsoep.” En daarmee was alles gezegd. Albert Heijn ging er met de eer vandoor; ook wel handig, dan is die nostalgie ook nooit ver weg.

1

In de ragout van Albert Heijn lijken echte stukjes kalfsvlees te zitten, dus niet in de fabriek samengeperst ’vlees’. „Lekke stevig, en redelijk wat champignons.” Een enkeling vond hem „te dik.” Door het maiszetmeel bevat het wel de meeste suiker. €1,49 per 400 gr

2

De tweede plek wordt deze week bezet door Jumbo. „Mooie kleur, oogt als echte ragout.” Al werd het kalfsvleesvlees ook „een beetje taai” gevonden. €1,48 per 400 gr

3

Delicieux, verkrijgbaar bij Lidl, moet het doen met een derde plaats. „Een beetje zurig, smaakt naar kroketragout.” Dat ligt aan het feit dat aan deze variant (als enige) mosterd is toegevoegd. €1,29 per 400 gr

4

Het geestige is dat de ragout van 1 De Beste, het huismerk van Dirk/Dekamarkt, wel in de top 5 staat, maar G’woon (uit dezelfde fabriek) dus niet! „Dit is geen soep en heeft wél smaak.” €1,38 per 400 gr

5

Unox behaalde (ternauwernood) een vijfde plek. Een „prima smaak”, maar het kalfsvlees heeft een „sponzige en elastische textuur.” We hebben het vermoeden dat dit samengeperst restvlees betreft. €1,48 per 400 gr.