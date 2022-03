De Efteling krijgt een eigen concert

Zeventig jaar geleden opende attractiepark De Efteling voor het eerst haar deuren. Wat in 1952 begon als een Sprookjesbos met tien sprookjes en een speeltuin is in zeventig jaar uitgegroeid tot een attractiepark dat veel vaste, maar ook internationale bezoekers trekt. Om het jubileum te vieren wordt de Efteling-beleving, en vooral de muziek, naar verschillende theaterzalen gehaald.

Tijdens Efteling in Concert wordt een muzikale en visuele ode aan het park gebracht, waarin bezoekers worden meegenomen langs memorabele hoogtepunten uit de geschiedenis van het park. Het Metropole Orkest speelt een speciaal ontwikkelde compositie waarin de muziek van de Efteling tot leven komt. Denk aan het grootse van Symbolica, het duistere van het Spookslot, het lichte van de Indische Waterlelies en het avontuurlijke van Raveleijn.

„In de Efteling klinkt al sinds de opening in 1952 muziek die heel belangrijk is voor de beleving in het park”, aldus Algemeen Directeur Fons Jurgens. Stijn Ceelen, co-founder van Cinema In Concert: „De imposante muziek van de Efteling brengt bij iedereen een nostalgisch gevoel naar boven. Je waant je terug in je kindertijd en beleeft de magie van het park met dezelfde verwondering als toen.”

Efteling in Concert is op 15 oktober in de Brabanthallen, op 29 oktober in Rotterdam Ahoy en op 22 januari in de Lotto Arena in Antwerpen te horen. De pre-registratie voor tickets is gestart via www.cinemainconcert.nl/efteling. De reguliere voorverkoop start op 16 april.