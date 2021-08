Dit mag nooit meer weg: heimwee naar een stofzuiger

Die stofzuigers van vroeger: wat een prachtige, futuristische ontwerpen zaten er vaak bij. En dan die kleuren. Geen wonder dat Theo Rouwen en Edgar van der Klein al jaren met veel passie stofzuigers verzamelen. Allebei hebben ze een favoriet die beslist nooit weg mag.

Als Theo begin jaren 70 als klein kind op bezoek bij zijn grootouders ging, werd er steevast in de gang gespeeld met... oma’s stofzuiger. Theo: „Een prachtig roze FAM. FAM staat voor Fabriek in Apparaten en kleine electroMotoren. Opa vond het maar niets. ’Een stofzuiger is geen kinderspeelgoed’, riep hij dan. Maar oma zei altijd: ’Joh Piet, laat dat kind toch, hij heeft er plezier mee’.”

Toen oma na het overlijden van opa naar het bejaardentehuis vertrok, kreeg Theo de geliefde FAM-stofzuiger. „Hij is nu 55, even oud als ik. Ik koester hem niet alleen, maar gebruik hem nog steeds.”

Wonderbaarlijke hereniging

Edgar heeft ook zo’n schier onverwoestbare FAM uit de familie. „Een opkoper had na de verhuizing van mijn oma het restant van haar inboedel opgekocht. Weg FAM, terwijl ik hem als kind al zo prachtig vond. Ik mocht er toen vaak mee spelen en huilde zelfs als hij weer in de kast werd opgeborgen. Jaren heb ik er heimwee naar gehad.”

Totdat Theo en Edgar twee jaar geleden een verzameling stofzuigers geschonken kregen. „Daar zat hij bij! Onze eigen FAM, zag ik aan een oud briefje in de stofzak. Oma’s stofzuiger was op wonderbaarlijke wijze weer met me herenigd. Hij blijft de rest van mijn leven bij me.”

De bijzondere collectie stofzuigers van Theo en Edgar is digitaal te bewonderen via stofzuigermuseum.nl.