Meer dan slechts een kleur

Een kleurenschema met rood, blauw, wit en groen is gebruikelijk, maar toch koos Audi in de jaren tachtig voor zijn sportcoupé Sport Quattro specifiek voor deze tinten. Er zit dan ook een diepere gedachte achter. In een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes legt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen je de betekenis van de kleurenkaart voor de Sport Quattro uit.