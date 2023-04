Vier uur slaap voor een rijke oogst: het levert een topwijn op

Als je alles van tevoren weet, wordt het leven heel gemakkelijk. Maar tijdens de oogst met een wijnboer afspreken is altijd ingewikkeld! De wijnboer zelf weet pas twee dagen van tevoren wanneer de oogst gaat beginnen. Je snapt dan ook dat ik een gat in de lucht sprong toen ik een sms kreeg: ’De oogst begint vannacht!’, net voordat ik in het vliegtuig naar Nice stapte.

Romantisch

De reis door de romantische Provence daarna was, dankzij de kleine rode Fiat 500 en de Franse chansons op de radio, één groot feest. Mijn hart begon sneller te kloppen toen ik een hele grote kei langs de weg zag met een handgeschreven tekst: Domaine de l’Amaurigue. Aan de onverharde oprijlaan leek geen einde te komen. Links en rechts wijngaarden met bordjes waarop staat vermeld hoe groot het perceel is, wanneer de eerste aanplant was en om welk druivenras het gaat.

In de verte zagen we een groot oud landhuis opdoemen. Een vlotte knappe meid met lange rode krullen zwaaide naar ons. Fleur van Heemskerck ontving ons hartelijk met een tafel vol lekkers en natuurlijk een fles gekoelde Fleur Côtes de Provence-rosé.

Vier uur slaap

Tijdens de oogst die drie weken duurt, slaapt wijnmaker Jean-Marie Quef slechts vier uurtjes per nacht. Midden in de nacht begint de oogst; lekker koel en de minste de kans op oxidatie. Fleur zegt: „De tijd van alles met de hand oogsten is niet meer. Dat doe je alleen nog met moeilijk bereikbare percelen wijngaard, een te steile helling of met hele oude wijnstokken. Die vieille vignes zijn dik en knoestig en te laag voor de oogstmachine.”

Het wijndomein maakt drie rosés. Fleur de L’Amaurigue, tevens de lievelingswijn van de familie Verbeek. De grenache- en cinsault-druiven komen van de mooist gelegen percelen. De wijn heeft een prachtige, lichte zalmroze kleur en een volle en expressieve neus, met tonen van wilde aardbeien en een snufje Provençaalse kruiden.

Finesse

Hun allerbeste rosé is Le Grand. Deze top-cuvée is gemaakt van de beste en oudste percelen van grenache-druiven. Concentratie ontmoet finesse!

De Fleur en Le Grand zijn, behalve in diverse restaurants, te verkrijgen bij de goede wijnwinkels verspreid door Nederland voor respectievelijk €14,95 en €20,95.

Voor de wat kleinere portemonnee maken ze een mooie instapwijn: Domaine de l’Amaurigue. Gemaakt van grenache, syrah en cinsault is dit een heerlijke no-nonsense rosé, perfect geschikt voor borrelen met hapjes als de zon schijnt.

De wijn:

2022, Domaine de L’Amaurigue rosé, Côtes de Provence, Var, Frankrijk

€11,29

www.prinselijkproeven.nl