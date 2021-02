Klustip: hier moet je op letten als je een deur wil afhangen

Onze hal bevat zes binnendeuren: voor de cv-kast, de meterkast, wasmachine-kast, badkamer, het toilet en eentje naar de woonkamer. Allemaal knappe nieuwe paneeldeuren, waarvan alleen die naar de woonkamer met glas, wat fijn is vanwege het licht. Mijn meissie vond de deuren tijdens de bezichtiging van het huis al niks. ’Lelijk’, zei ze. Ze staat er niet om bekend dat ze een blad voor haar mond neemt.

Toen we nog in Amsterdam woonden, heeft ze me een keer een container ingejaagd om er vijf ouderwetse paneeldeuren uit te vissen. Drie daarvan hebben we verwerkt in een kastenwand met bedstee in de woonkamer. Eén van de andere nog overgebleven deuren paste precies voor de meterkast. Had ze opgemeten. De verf bladderde aan alle kanten dus hij moest kaal. Ik weet niet wat er door de jaren heen allemaal op was gesmeerd was, maar het was geen sinecure.

Maar na twee middagen bikkelen was-ie prachtig! Tijd om hem af te hangen. Klusje van niks. Kun jij ook!

Er zijn een paar dingen waar je op moet letten. Zo moeten hoogte en breedte van de deur – uiteraard – overeenkomen met de sponningmaten van het kozijn.

Je kunt er vanuit gaan dat de maker van het kozijn rekening heeft gehouden met de standaard afmetingen van deuren. Maar ik had te maken met een paneeldeur uit de vorige eeuw. Onze woning is deze eeuw verbouwd, dus voorzien van nieuwe maat deuren. Stukken breder, zodat je er later ook met een rolstoel doorheen kunt; levensbestendig noemen ze dat.

De deur die ik moest vervangen was van een meterkast. Daar hoeft geen rolstoel door en was dus nagenoeg de juiste maat. Je zou denken dat als de deur breder en hoger is, je er gewoon wat van afhaalt. Dan is hij smaller en korter, zet je er wat latten op en klaar. Bij een vlakke deur zou dat prima kunnen, maar bij een paneeldeur ligt dat net even wat anders.

Haal je daar te veel af of dik je hem op, dan is de verhouding tussen het framewerk en de panelen zoek en dat wordt er niet mooier op. Wel maakten ze de onderstijl van paneeldeuren vroeger veel breder dan de midden- en bovenstijl zodat de deur aan de onderkant op maat geschaafd kon worden.

Een vloer kon bijvoorbeeld niet helemaal waterpas zijn, er werd een vloer over de bestaande vloer heen gelegd of er zat een drempel. Maar onze oude paneeldeur was al een keer op maat geschaafd en ik zat dus met een behoorlijke kier tussen deur en vloer. Gelukkig kon ik dat oplossen met een drempeltje.

Voor het afhangen heb je scharnieren (hangzijde) en een soort van sluiting nodig (sluitzijde). Om te de deur goed te kunnen laten draaien heb je rondom een hangnaad nodig.

De gehele deur wordt daarom rondom 2 mm kleiner gemaakt. Vervolgens schaaf je de deur aan de hang- en sluitkant aan de kopse kant schuin naar binnen. Armschaven heet dat. Zo gaat de deur niet knellen of vastlopen op het kozijn. Bij onze deur was dat natuurlijk allemaal al eens gedaan, decennia geleden, en hij kon daarom maar op één manier afgehangen worden. En toevallig niet de juiste.

De oplossing was, in mijn geval, de draairichting veranderen, dus scharnieren en sluitzijde omwisselen.

Benieuwd hoe ik dat heb gedaan? Er staat een uitleg voor je klaar met een paar handige tips en weetjes op mijn YouTube-kanaal Mulder Maakt.