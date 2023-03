Premium Het beste van De Telegraaf

Prijswinnaar: ’Economie Oudheid ingebed in ethiek en filosofie’ Waarom worstelden oude Grieken met rijkdom en winst?

Man brengt kalf naar markt rond 400 v. Chr. Ⓒ FOTO Acropolis Museum

Moet het moderne westen een voorbeeld nemen aan de manier waarop de oude Grieken tegen ’economie’ aankeken? Namelijk als onderdeel van de (staats)huishouding waarbij ’groei’ geen doel op zich was. „Plato en Aristoteles vroegen zich af of meer verdienen dan je nodig had wel ethisch verantwoord was”, zegt classica Tazuko van Berkel.