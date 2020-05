Rare gedachtesprongen met sambal bij

Hij deed mee aan de videoserie Quarantainekoken, waarbij chefs met me meekeken terwijl ik hun recepten thuis probeerde te koken. Chef Yuri Verbeek danste in zijn keuken, de energie spatte van het scherm af. Een dag later belde hij: „Hé Felix, ik heb Sai gebeld en hij doet mee, hoor.”

Yuri vergeet weleens dat niet iedereen zijn gedachtesprongen kan volgen. „Mijn jeugdvriend Sai. Bij zijn ouders heb ik babi pangang leren kennen. Nu bedacht ik dat Sai en ik babi pangang gaan maken en dat de mensen dat kunnen afhalen. Dan krijgen ze ook een Chinese kalender en dan roept Sai steeds: ’Sambal bij!’”

Deze gentleman-kok/kunstenaar heeft precies dat gedaan. Uit Delft en verre omgeving reserveerden de mensen en genoten ze van de lekkerste babi ooit.

Maar dan een paar dagen later, „Wat denk je, Felix, Sai heeft helemaal niet zo’n leuke jeugd gehad. Stom hè, dat ik dat niet wist. Oh, ik heb een plannetje, ik wil een gitarist/zanger met een hoogwerker boven de mensen die op de afhaal wachten, laten hangen. Dat-ie liedjes speelt. Lachen toch?!”

Mijn zoon stuurde me een WhatsApp nadat hij het filmpje met Yuri had gezien: „Pa, van die man wil ik wel les.” Hij zette er niet bij welke les. In alles natuurlijk!

