All-inclusive vakantie populairder

Boekte vorig jaar 43% van de vakantiegangers all-inclusive, voor dit jaar berekende de website Vakantiediscounter een stijging van 9%, naar 48%. Bijna een kwart (24%) gaat voor logies en ontbijt. Het hotel blijft de favoriete verblijfplaats tijdens de voorjaarsvakantie: maar liefst 91% boekt een dergelijk verblijf, tegenover 86% vorig jaar. Ook geven we meer uit: €644 tegenover €609.

Nederlanders die deze voorjaarsvakantie niet op wintersport gaan, kiezen massaal voor Spanje. 29% van de geboekte vliegvakanties in de voorjaarsvakantie gaat daarheen, blijkt uit de cijfers. Spanje doet het wel beduidend minder dan vorig jaar: toen was maar liefst 38% van de voorjaarsvakanties naar de Spaanse zon. Ook Egypte (18%) en Portugal (8%) doen het goed dit voorjaar en staan – net als vorig jaar – in de top 3 van zonnige bestemmingen voor komende week.

De top 10 wordt verder gecompleteerd door Turkije (plek 4), Curacao (5), Italië (6), Marokko (7), Kaapverdië (8), Dubai (9) en Gambia (10).