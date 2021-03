Kookboek getest: Hollandse evergreens

Kroket uit de muur, erwtensoep, boerenkoolstamppot, appeltaart? Al die evergreens, plus nog vele andere zoals biefstuk met brood, huzarensalade, patatje oorlog, bruinebonensoep en vanillevla passeren de revue in De bijbel van de Nederlandse keuken.

Maar er is meer, véél meer. In het vuistdikke, verzorgd uitgegeven boek verzamelt Janneke Vreugdenhil meer dan 200 recepten uit alle hoeken van het land.

Het boek telt vijf grote hoofdstukken. Nederland staat voor landelijk verspreide gerechten, terwijl noord, midden, zuid en west op regionale specialiteiten inzoomen.

De bereidingen zijn over het algemeen redelijk eenvoudig, met focus op lokale producten en geschikt voor alledag. Al stuitten we ook op garnalensoep met koffie van De Kromme Watergang (recept van chef Edwin Vinke van het gelijknamige tweesterrenrestaurant in Zeeuws-Vlaanderen).

Wij hielden het op simpele slavinken, begin jaren vijftig ontsproten aan het brein van twee slagers uit Amersfoort en Laren.

De een wikkelde spek rond een rolletje gehakt, de ander vond dat ze wel wat op kleine vogeltjes leken en goed bij sla smaakten.

Dat vonden wij ook toen ze met krokant gebakken aardappelschijfjes op ons bord belanden, na een be- reiding waarbij alleen de origami met flinterdunne sneetjes ontbijtspek voor enige kookstress zorgde.

Mocht je niet zo van een uitgesproken currysmaak houden, dan is één theelepel te veel.

Slavinken

Nodig :

3 witte boterhammen zonder korst

150 ml melk

500 g half-om-halfgehakt

1 ei, 1 kleine ui, grof geraspt,

1 teentje knoflook, fijngeraspt/geperst

1 tl fijne, scherpe mosterd

1 tl kerriepoeder

1/2 tl geraspte nootmuskaat

1 tl zout, peper

18 langwerpige plakjes ontbijtspek

30 g boter

1 el olijfolie

Bereiding:

Week boterhammen 10 min. in de melk.

Doe gehakt, ei, ui, knoflook, mosterd, kerrie, nootmuskaat, zout en royaal versgemalen peper in een kom. Knijp brood uit en scheur het in stukjes boven het gehakt. Kneed alles zo’n 2 min. goed door. V

orm van het mengsel 6 gedrongen worstjes.

Leg steeds 2 plakjes spek verticaal op het werkvlak en 1 plakje horizontaal, net boven het midden.

Leg een gehaktworstje op het kruispunt en vouw eerst het horizontale plakje spek om de uiteinden.

Rol de rest om het gehakt. Verhit boter en olijfolie in een braadpan en bak slavinken 4 min. op hoog vuur.

Keer ze halverwege. Zet vuur laag, laat slavinken met deksel op de pan nog zo’n 6 min. per kant bakken.

Leg vlees op een bord. Schenk scheutje warm water in de pan en roer de aanbaksels los. Laat de jus een minuutje bruisen en serveer apart in een juskom.