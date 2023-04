Asperges, maar dan nét even anders (en dit is de juiste manier om ze te schillen)

Het is een van de weinige groenten die we nog ’in het seizoen’ eten in ons land. Witte asperges zijn onder de grond gekweekt en uit het licht gehouden (net als witlof, trouwens). De groene en violette asperges hebben wel zon gezien. Het witte goud wordt voornamelijk in noordwest-Europa gegeten en in Nederland, België en Noord-Frankrijk gekweekt.

Het seizoen loopt van medio april tot eind juni, al liggen de asperges meestal vanaf maart in de winkel. Dat zijn echter duurdere exemplaren die niet van de koude grond komen. Deze zijn namelijk verwarmd door middel van ondergrondse buizen waar warme lucht doorheen wordt geblazen.

In mei zijn de asperges het meest betaalbaar en het lekkerst. Groene asperges vind je meestal vanaf het begin van de zomer in de schappen, in de periode daarvoor zijn ze afkomstig uit warmere oorden.

We eten ze in Nederland meestal op dezelfde manier: gekookt met een eitje, wat beenham en hollandaisesaus. Je kunt ze echter op vele andere manieren klaarmaken. Kok en culi-schrijfster Jessica Lek weet dit als geen ander: ze schreef een boek vol aspergerecepten die je af en toe zullen verbazen.

„Witte asperges zijn veel delicater en zachter van smaak dan groene of violette”, vertelt zij. „De draderige onderkant moet je natuurlijk afsnijden en bovendien moeten ze worden geschild. Daarnaast zijn er verschillende maten verkrijgbaar. Als je ze koopt, moeten de witte asperges nog stevig zijn en glanzen. Hoe langer geleden ze zijn geplukt, des te slapper, doffer en vezeliger ze worden.”

Witte asperges lenen zich voor allerlei stevige smaakmakers. „Van nature hebben ze een zoete, zwavelachtige smaak. Daarom doen ze het ook zo goed met zoutige, romige ingrediënten als kaas, eieren, room en boter. Die komen allemaal samen in de klassieke bereiding met hollandaisesaus. De klassieke ham kun je vervangen door gerookte vis zoals zalm en makreel.”

„Maar wist je dat je witte asperges ook rauw kunt eten en in salades kunt verwerken? Gebruik, nadat je ze hebt geschild, een mandoline om heel dunne slierten te maken. Bijvoorbeeld in een salade met zoete, dungeschilde wortel en gerookte kipfilet.”

Niet te dun

Over schillen gesproken. Wat is de juiste methode? „Ik heb daar een vuistregel voor”, vertelt Jessica Lek. „Je schilt de asperges terwijl je de top met duim, wijsvinger en middelvinger vasthoudt, rondom met een dunschiller vanaf nét onder de ronde kop naar beneden. Je zou ’m in elf keer helemaal moeten hebben gesneden. Schil ze beslist niet te dun, de buitenste schil is immers niet eetbaar.”

Nootachtige, aardse en zilte ingrediënten werken ook erg goed in combinatie met witte asperges. „Denk aan truffelolie en Hollandse garnalen. Zo heb ik een recept met witte asperges, tuinbonen en kervelboter, maar ook gestoomde asperges met kreeftjes en een zilte botersaus. Frisse groenten als venkel gaan er ook bijzonder goed bij.”

Bovendien kun je witte asperges prima roosteren en wokken. „De smaak van groenten wordt sowieso intenser als je ze roostert. Zo kun je denken aan een voorjaarssalade met gegrilde asperges, gebakken eidooier en fris-pittige radijs. Ook hier komt weer een romig element als eidooier voorbij.”

Zetje

Hartige taarten behoren eveneens tot de mogelijkheden. „In combinatie met ricotta – daar hebben we dat romige element weer – nootmuskaat, truffelolie, geiten- of schapenkaas en zoet in de vorm van honing, om het geheel een zetje te geven.”

Ten slotte natuurlijk de soep. „Hieraan hoef je niet per se apart getrokken bouillon toe te voegen. Ik heb een basisrecept voor aspergebouillon, puur gemaakt van schillen en afsnijdsels. Wel in combinatie met witte wijn, roomboter, zout en foelie.”

Er valt nog een hele hoop te ontdekken op het gebied van witte asperges. Jessica Lek: „Zo’n lekkere groente! Je kunt in die korte periode op allerlei manieren van het witte goud genieten.”