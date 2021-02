Glas-in-lood van stoffig tot megahip

In een gloednieuw huis kan een strak ontworpen glas-in-loodraam in bijvoorbeeld het trappenhuis een woning een bijzondere lichtinval én een heel eigen signatuur geven. Maar vooral de bekende en geliefde jaren 30-huizen zijn bijna allemaal voorzien van deze glasvorm. Hetzij in bovenlichten en binnendeuren, maar natuurlijk vooral in de bekende en suite-schuifdeuren.

Ouderwets

Alleen in de jaren 70 en 80 werden de mooie ruitjes vaak verstopt achter houten panelen of vervangen door blank glas, want toen werd het gezien als stoffig en ouderwets. Tegenwoordig is het kleurige glaswerk een belangrijk pluspunt voor wie een huis uit de jaren 20 of 30 van de vorige eeuw zoekt.

In die jaren was de kunststroming De Stijl in zwang. Voor het maken van glas-in-loodramen werd deze kunstvorm als inspiratiebron gebruikt. Het resultaat bestond uit ruiten met rechthoekige, gekleurde glaasjes, vaak in de bekende primaire De Stijl-kleuren rood, geel en blauw.

De geschiedenis van glas-in-lood gaat trouwens veel verder terug: tot de Romeinen. Omdat het toen nog niet mogelijk was grote stukken glas te produceren, werden kleine stukjes helder glas in een raamwerk gezet. In de middeleeuwen kon glas worden gekleurd en in lood geplaatst; hoogtepunt van de populariteit was tussen 1150 en 1500. Vooral in grote kathedralen en kerken, om de kijker een verhaal te vertellen middels een voorstelling.

"Mooie ruitjes niet langer verstopt"

Na de industriële revolutie kon glas veel gemakkelijker en in grote hoeveelheden worden geproduceerd, met een veelheid aan kunststijlen en mogelijkheden tot gevolg.

De nog steeds gebruikte glas-in-loodtechniek is in wezen eenvoudig. Stukken gekleurd glas worden in de vorm van het gewenste patroon gesneden en in H-vormige loodlijsten gevat.

Om het raam waterdicht te maken, wordt tussen de loodlijst en het glas een kit aangebracht. Lood is zacht en een en ander is natuurlijk niet al te stevig. Daarom worden enkele doorgaande loodlijsten voorzien van een stalen kern.

Uitstraling

Vaak wordt glas-in-lood na restauratie gemonteerd in dubbel glas om zo van verval én het tochtprobleem af te zijn. Daardoor is de structuur minder goed te zien en gaat iets van de uitstraling verloren, bovendien is het behoorlijk prijzig.

Sommige mensen ergeren zich na zo’n restauratie aan de schittering van de soldeerpunten. Glazeniers gaan er dan vaak toe over om lood en soldeerpunten te patineren en zo een donkere uitstraling te geven.

Wie zelf aan de slag wil: bijna overal (post-corona natuurlijk) worden workshops en cursussen glas-in-lood gegeven. Inclusief patroon maken, glas snijden en solderen.