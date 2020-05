Op deze manier kun je toch de hele wereld zien

Stonehenge, Engeland

Wij hebben in Drenthe onze Hunebedden, de Engelsen hebben in het zuiden Stonehenge. Het beroemde stenen monument werd 2300 voor Christus gebouwd en deed in de steentijd dienst als begraafplaats. De prehistorische overblijfselen trekken overigens niet alleen toeristen. Er gaat blijkbaar ook een spirituele kracht van het monument uit, er komen namelijk ook mensen jaarlijks de zonnewende vieren. Er zijn bovendien wichelroedelopers die geloven dat bij Stonehenge belangrijke ’lijnen’ samenkomen. Het beeld via Google Streetview is in elk geval gaaf.

Kasteel van Versailles, Frankrijk

Maak een wandeling rond het beroemde Kasteel van Versailles, maar ga ook naar binnen! Het immense complex op twintig kilometer van Parijs werd in de 17e eeuw door en voor de Franse koning Lodewijk XIV gebouwd, en is nu een nationaal museum. Het kolossale verblijf op 800 ha past perfect bij man die bekend stond als de Zonnekoning. Het moest groot-groter-grootst; men schat dat er 3000 tot 10.000 hovelingen hebben rondgelopen... Binnen een overdaad aan bladgoud, schilderijen, sierpotten en fonkelende kroonluchters. Hoogtepunt is de Spiegelzaal, dat destijds maar een doel had: vriend en vijand imponeren met de Franse weelde. Met meer dan vijf miljoen bezoekers per jaar is Versailles een van de populairste bezienswaardigheden van Frankrijk.

Grand Canyon, Arizona

Je voelt je nietig, kijkend naar de Grand Canyon. De brede diepe kloof in de Amerikaanse staat Arizona is ontstaan door het water van de Colorado-rivier, waarbij erosie gedurende miljoenen jaren ervoor zorgde dat het gebied steeds verder omhoog rees. De canyon is liefst 435 kilometer lang en de breedte varieert van 15 en 29 kilometer. Het rode gesteente is vlak na zonsopkomst en voor zonsondergang het mooist. Wie het uitzicht zelf niet imposant genoeg vindt kan terecht op de Grand Canyon Skywalk. Deze glazen brug hangt een misselijk makende 1200 meter boven de grond. Deze attractie is trouwens niet zichtbaar met Streetview.

La Sagrada Familia, Barcelona

In 2026 moet hij ein-de-lijk worden opgeleverd: de Sagrada Família in Barcelona, het meesterwerk van architect Gaudí. Omdat de kerk in de hippe wijk Eixample een ’verzoeningskerk’ betreft, mag deze uitsluitend betaald worden door donaties. Daarom duurde de bouw, die al in 1882 (!) begon, zo lang. Het heffen van entreegeld sinds de jaren 80 heeft de bouw aanzienlijk versneld, al zijn sommige delen inmiddels weer toe aan renovatie... De Sagrada Familia was het laatste project van Gaudí, die heel Barcelona verfraaide met zijn organische ontwerpen. In 2026 is het precies honderd geleden dat de architect overleed.

Great Barrier Reef, Australië

Wie het grootste koraalrif ter wereld wil bezoeken is minimaal een ruime dag onderweg. Gelukkig nam Google een duik in het water rond Wilson Island, dat onderdeel uitmaakt van het Great Barrier Reef bij Australië. Het rif heeft een oppervlakte van 348.000 km2 en is het werk van miljoenen piepkleine koraalpoliepen.

Het gebied is razend populair onder toeristen die er graag een duik nemen om van de flora en fauna in de zee te kunnen genieten. De koraalriffen zijn niet alleen prachtig, maar vormen een onmisbare schakel in de voedselketen. Ongeveer 25 procent van de vissoorten is afhankelijk van het koraalrif. Helaas is de afgelopen jaren een groot deel van het rif in Australië afgestorven.