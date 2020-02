Trek die knip maar: híer staat ’het huis van 14 miljoen’

Maar voor dat geld zul je wel in de voetsporen treden van een invloedrijke man, zo belooft de aanbieder. De eerste bewoner van het grachtenpand, Andries de Graeff, was in de zeventiende eeuw namelijk tot zeven keer toe burgemeester van de hoofdstad en behoorde tot de 250 rijksten van het jaar 1674. „In 1669 ging dus op de beste en duurste plek van Amsterdam de schop in de grond”, claimt men op Funda.

Imposante stamboom

Ook wordt De Graeffs’ unieke stamboom aangehaald. „Pieter Corneliszoon Hooft was zijn oom, Frans Banninck - van de Nachtwacht - zijn zwager en Johan en Cornelis de Witt zijn neven”, zo valt te lezen.

Genoeg over de geschiedenis, over op het materiële. Het monumentale grachtenpand heeft 18 kamers, een enorme kluis en een woonoppervlakte van 1.032 vierkante meter. De zogenoemde stijlkamers bevatten Dorische deuromlijstingen en roodmarmeren schouwen. De drie plafondschilderingen die de beroemde classicistisch kunstschilder Gerard de Lairesse in opdracht van De Graeff maakte, zijn verkocht aan het Vredespaleis. Ondanks de grote smak geld die men neerlegt, ’is de kans helaas nihil dat u de schilderingen terugkrijgt’, aldus de makelaar.