Zamarra’s schoonmaakchallenge: keukenkastjes poetsen!

Zeg eens eerlijk, wanneer heb je voor het laatst boven op de keukenkastjes gepoetst? Daar ontstaat na verloop van tijd een dikke laag vet. Die kun je weghalen door een sopje te maken van een halve emmer heet water met twee dopjes ammonia of een dopje St Marc Express. Giet dit over in een sprayflacon en spuit royaal boven op de kastjes. Daarna boenen, het liefst met een schuur- of wondersponsje.

Oh, wat geeft dat een fijn gevoel! Je kunt deze aanslag trouwens heel makkelijk aanpakken door na het schoonmaken kranten boven op de keukenkasten te leggen. Dan hoef je de volgende keer alleen de krant te vervangen als ze vet zijn, dat scheelt heel wat poetswerk.

Deel jouw resultaat met ons op Facebook en Instagram! Plaats een foto van je schone kastjes en tag ons: @vrijmagazine en #schoonmaakchallenge