Column Babette: hoe kon ik zo slordig zijn?

Hoe kon ik zo slordig zijn? Onlangs gebruikte ik hier het woord ’Hollands’ waar het Nederlands moest zijn. Dat heb ik geweten. De verontwaardiging kwam, samengevat door een van de lezers, hierop neer:

Ik zal mezelf nooit Hollander noemen, ik ben een Brabander en een Nederlander en dat ligt bij erg veel mensen toch wat gevoelig. Overdreven? Misschien wel, maar daar is de neerbuigende toon waarop veel Hollanders over Brabant en Limburg praten, misschien wel debet aan.

Duidelijke taal. Met excuses tot gevolg, want totaal onbedoeld. Maar nu ook aanleiding om erbij stil te staan hoe leuk het is dat we in Nederland niet allemaal hetzelfde zijn en niet allemaal dezelfde woorden gebruiken.

Ik hou van (spreek)taal, dialecten en regionale uitdrukkingen en kan mijn hart ophalen in mijn eigen omgeving. Zo woon ik samen met een Fries, mijn zoon praatte tijdens zijn pubertijd een aardig mondje straattaal, een van mijn vriendinnen is Belgisch, die andere, Brabantse vriendin kan er ook wat van en mijn twee bevriende ex-corpsballen vervallen samen al snel in hun corporale gebral van toen. In combinatie met mijn Amsterdamse uitdrukkingen maakt dat het bij ons thuis vaak één grote, leuke taalchaos is.

Vooral mijn Belgische vriendin gebruikt prachtige woorden. Toen ze me onlangs in de keuken een zwierder vroeg (en de slacentrifuge bedoelde), had ik werkelijk geen idee. Ook geniet ik van haar woorden als kot, duimspijker en kleedje. Soms heeft ze ergens schrik voor of wil ze in de voormiddag afspreken, waarmee ze dan vóór twaalf uur bedoelt. En dan mijn vriend en zijn vader: ik hang aan hun lippen wanneer ze Fries praten. Wat een geweldige taal.

Wanneer we met onze gemêleerde vriendengroep een pilske drinken, hebben we naarmate de avond vordert, allemaal het hoogste woord. Dat, we maken er graag een grap van, bij voorkeur in onze eigen taal of dialect. Maar of we nu proost, prut, santé, lechajim of tsjoch zeggen, dat maakt niemand een bal uit.

Volg Babette op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl