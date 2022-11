De omgeving van de Mont Ventoux is een waar wandelparadijs

De 1909 meter hoge Mont Ventoux is voor de bewoners van de Vaucluse, een Frans departement in de Provence, als de kerktoren voor de Nederlander: als je hem ziet, weet je dat je thuis bent.

De ’Reus van de Provence’ is daarnaast een monument voor fietsers. Mensen die denken hem in een kort broekje, T-shirtje en teenslippers te kunnen bedwingen, komen niet verder dan de eerste vlakke kilometers. Zelfs getrainde fietsers met goed materiaal bereiken op hun tandvlees en naar adem happend de top van de ’Kale Berg’.

Maar waarom zou je naar de hel fietsen als je in de hemel kunt wandelen? Het paradijs kan er bijna niet mooier uitzien dan de prachtige omgeving van de Mont Ventoux. Onder aanvoering van gids Pierre wandelen we een weekje langs honderden hectares wijngaarden en door het heuvelachtige landschap waar we steeds weer genieten van waanzinnig mooie uitzichten op de Mont Ventoux. De top is echter vrijwel voortdurend in wolken gehuld en dat aureool geeft de berg een nog mystiekere status.

Klooster

We wandelen door prachtige verstilde dorpjes met mooie smalle, steile straatjes zoals Crestet en Séguret – waar op grootse wijze traditioneel Provençaals Kerstmis wordt gevierd – en La Roque-Alric dat aan een klif lijkt vastgelijmd. Midden in het bos staan we voor de restanten van het Monastère de Prébayon, een in de 7e eeuw gebouwd klooster waar dochters van gegoede families werden ondergebracht.

Dagenlang wandelen langs honderden hectares wijngaarden en onderweg kruiden in het wild vinden. Ⓒ Joop Duijs

Wandelen in de Vaucluse in het voorjaar of de herfst – ’s zomers is het gewoon te warm – is niet alleen smullen van de omgeving, maar tijdens de lunch en ’s avonds ook van eten, drinken en de smakelijke verhalen erover. De Vaucluse is een grote moestuin in het wild waar je allerlei kruiden als tijm, rozemarijn, munt en jeneverbes vindt.

We passeren saffraan- en lavendelvelden en langs de wandelpaden staan overal amandel-, olijf, kersen-, abrikoos- en kweepeerbomen. Tientallen soorten eetbare paddenstoelen schieten tussen het gebladerte tevoorschijn, maar het meest verzot zijn de Fransen op de zwarte truffel.

Uiteindelijk draait natuurlijk alles om wijn in de Provence die hier al ver voor de jaartelling door de oude Grieken werd gebracht. Niet alleen het warme klimaat en de kalkhoudende bodem bleken heel geschikt voor wijnbouw, ook de mistral zorgt dat deze streek ervoor is gemaakt.

Wijngaard

Romeinen, Goten, Franken, Moren, Tempeliers, pelgrims, herders, glasblazers en wijnbouwers volgden en leefden er al lang voordat Xavier Rolet in de jaren 90 van de vorige eeuw op zoek ging naar een goede plek om een wijngaard te beginnen. Google monsieur Rolet maar eens: een van de meest invloedrijke mensen ter wereld. Hij maakte carrière als bankier bij Goldman Sachs en Lehman Brothers en was jarenlang bestuursvoorzitter van de Londense beurs, waarvan de waarde onder zijn leiding van 800 miljoen naar 14 miljard pond steeg.

Halverwege de jaren 90 moet de in Aix-les-Bains geboren Rolet hebben gedacht: nou ga ik eens wat leuks doen met al dat geld dat ik heb verdiend. Hij reed niet alleen diverse keren de Dakar-rally, maar liet zijn oog ook vallen op het compleet vervallen landgoed La Verrière dat uit de 9e eeuw stamt. Met hulp van zijn Amerikaanse vrouw, zuster en zwager toverde hij het om tot een wijngaard van 22 hectare.

Hemels genieten van een landschap waar het soms flink klimmen is. Ⓒ Joop Duijs

We worden gastvrij ontvangen in het indrukwekkende landhuis waar je niet alleen kunt lunchen, maar ook overnachten. In 2010 kon de eerste rode wijn, gemaakt van grenache- en syrahdruiven, op de markt worden gebracht. Inmiddels zijn er acht wijnen van het merk Chêne Bleu, waarvan jaarlijks zo’n 60.000 flessen wit, rood en rosé worden verkocht voor prijzen die variëren van 15 tot ver over de honderd euro.

Al wandelend door langzamerhand in herfstkleuren getooide bossen en af en toe pittige hellingen gidst Pierre ons naar Beaumes-de-Venise. Daarbij passeren we de kapellen van Notre-Dame en St. Martin Dame d’Aubune, de laatste een juweel van romaanse kunst uit de 12e eeuw.

In het dorp bezoeken we het wijnhuis Rhonéa, een coöperatie van 200 lokale boeren die hier niet alleen hun wijnen laten maken – waarvan de Muscat, een zoete witte wijn, de bekendste is – maar ook allerlei andere biologische producten worden aangeboden.

Weer op pad passeren we de zandstenen rots van Rocalinaud die al in de prehistorie als schuil- en begraafplaats werd benut. Net als de Mont Ventoux komen we onderweg steeds weer de bergketen Dentelles de Montmirail met de zo typerende grillige, spitse toppen tegen.

Maar er zijn altijd mensen die hun eigen weg kiezen. Stel dat je al bijna honderd jaar een kasteel in de familie hebt. Leuk, maar peperduur om te onderhouden, laat staan om het te restaureren. Château du Barroux, eens zelfs in het bezit van de voorvaderen van ons koningshuis, behoort sinds 1929 de familie Vayson de Pradenne toe.

Brand

In de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers het als observatiepost. Die staken als represaille voor een aanslag van het Franse verzet in 1944 het eeuwenoude kasteel in brand, waardoor het grote schade opliep. Pas vijftien jaar later begon mevrouw dr. Mouliérac-Lamoureux met de restauratie, waarna vanaf 1990 een stichting het verdere herstel met steun van de familie Vayson de Pradenne op zich nam.

De 2000 jaar oude Romeinse brug in Vaison-la-Romaine. Ⓒ Joop Duijs

Men realiseerde zich dat er geld op tafel moest komen om het kasteel te behouden. Lokale boeren werden benaderd die al decennia eenkoren verbouwen, een eeuwenoude graansoort die in Schotland wordt gebruikt om de beste soorten whisky te stoken.

Waarom naar Schotland exporteren als we zelf in de Provence whisky kunnen maken? dachten Fanny en Jean-Baptiste Vayson, in de wetenschap dat de Fransen de grootste whiskydrinkers ter wereld zijn. In de kelder van het kasteel werd een whiskystokerij gebouwd en oude wijnvaten gekocht om de whisky te laten rijpen en zijn eigen smaak te geven.

Vanaf 2024 zijn de eerste flessen Château du Barroux te koop, want whisky mag zich pas whisky noemen als het drie jaar op vat is gerijpt. We kunnen niet wachten...

Rijk verleden

De stad Vaison-la-Romaine heeft een rijk Romeins verleden. Zoals de bijna 2000 jaar oude Romeinse brug die de oude en bovenstad met het kasteel Chateau Comtal verbindt, maar ook het (openlucht)museum Théo Desplans.

Binnen kun je potten, zwaarden, de marmeren buste van Apollo, evenals de manshoge beelden van Claudius, Hadrianus en zijn vrouw Vibia Sabina bewonderen die voorheen in het theater stonden. De nog in prachtige staat verkerende mozaïekvloer is uniek. Buiten is het theater dat 5000 bezoekers kan bevatten, een bezienswaardigheid, terwijl restanten van huizen en aquaducten zijn opgegraven.

Vaison-la-Romaine werd in september 1992 getroffen door een natuurramp. Door zware regenval traden de Ouvèze en haar zijriviertjes buiten hun oevers waardoor meer dan 40 mensen omkwamen.

Zo kom je er

We bereikten de Provence met de TGV vanuit Amsterdam. De reis naar Avignon, met overstap in Parijs, duurt ongeveer zeven uur. Vliegen op Marseille kan ook en vandaar per trein, bus of huurauto naar de Vaucluse. Voor informatie over overnachtingen, gidsen, routes en vervoer van bagage: vaison-ventoux-tourisme.com

Algemene info: provence-toerisme.com