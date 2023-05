Slapen met of zonder ondergoed aan? Dit zeggen de experts

Mocht je hadden gehoopt op een eenduidig antwoord, dan moeten we je helaas teleurstellen. Het komt namelijk allemaal neer op je persoonlijke voorkeur.

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt of je nou beter wel of niet met ondergoed aan kunt slapen. Wel is er een aantal factoren waar je rekening mee kunt houden.

In deze gevallen kun je beter wel ondergoed dragen in bed

Sherry Ross, een Amerikaanse verloskundige en de auteur van het boek ’She-ology: The Definitive Guide to Women's Intimate Health. Periode.’ zegt tegen website HuffPost dat het sowieso hygiënisch en verstandig is als je veel last hebt van vaginale afscheiding of wanneer je menstrueert.

Aaron Spitz, een Amerikaanse uroloog en auteur van ’The Penis Book: A Doctor's Complete Guide to the Penis’ denkt daarnaast dat mannen die onrustig slapen er goed aan doen om een onderbroek in bed te dragen. Dit om te voorkomen dat ze „nare druk op hun geslachtsdeel” ervaren als ze liggen te draaien en te woelen op hun matras.

Een ander voordeel van het dragen van ondergoed: je geslachtsdeel komt niet direct in contact met je lakens, maar met je onderbroek. Een onderbroek is makkelijker gewassen dan beddengoed...

Volgens Spitz kan ondergoed bovendien de plasbuis beschermen tegen irriterende stoffen of infecties. „Het beddengoed in een hotel of een andere plek waar je logeert kan gewassen zijn met middelen die bij sommige mensen kan leiden tot irritatie van de plasbuis. Ondergoed, zelfs het loszittende soort, kan dat voorkomen”, zegt Spitz.

Kies je ervoor om met ondergoed aan te slapen, dan is het slim om voor zachte en ademende materialen te gaan zoals bamboe of katoen.

In deze gevallen is naakt slapen een goed idee

Zijn er ook situaties te bedenken waarin het slim is om in je blootje in bed te liggen? Dermatoloog Aanand Geria uit New Jersey zegt tegen HuffPost dat het goed is om naakt te slapen als je ’s nachts veel zweet of als je vatbaar bent voor bepaalde huid- en genitale aandoeningen.

Ondergoed (en dan vooral de niet-ademende exemplaren) kan vocht vasthouden bij het kruis waar bacteriën en schimmels dol op zijn...

Maar ook al ben je niet vatbaar voor genitale problemen, kan het misschien wel lekker zijn om dat gevoelige deel van je lichaam dat (waarschijnlijk) het grootste gedeelte van de dag bedekt is met stof, even te laten ’ademen’.

Slaap je in je blootje, dan is het trouwens wel zo slim om iets vaker je beddengoed te wassen zodat je het tussen de lakens letterlijk fris houdt.