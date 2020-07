Ritchie Piessens (38) bouwde een minibieb voor zijn vrouw: ’Ze verslindt elke week een boek’

Naam: Ritchie Piessens (38)

Beroep: projectleider IT

Plaats: Breda

Klus: minibibliotheek

Duur: twee dagen

’Mijn vrouw Karen en ik waren een tijd geleden in de Cotswolds in Engeland. Een erg mooie streek met de meest schilderachtige dorpjes, op zo’n twee uur rijden met de trein vanuit Londen. Ik zag daar een aantal minibibliotheken en dacht meteen: zoiets wil ik ook!

Daarnaast wilde ik Karen een mooi cadeau geven. Zij is een echte boekenwurm en verslindt vrijwel elke week een boek.

Op het internet vond ik verschillende bouwtekeningen. Vervolgens heb ik die gecombineerd tot een eigen ontwerp. Daar ben ik ongeveer een week mee bezig geweest. De minibieb maken ging veel sneller; daar had ik in totaal zo’n twee dagen voor nodig.

Aanvankelijk wilde ik de minibieb rood met witte stippen verven, maar dat lukte niet zo goed. De verf liep steeds uit, waardoor ik uiteindelijk voor één kleur koos: rood. Achteraf gezien vind ik dat eigenlijk veel mooier omdat de bieb zo meer opvalt.

Passend

Karen heeft de minibibliotheek ’Free Little Library’ genoemd. Dat vinden we passend omdat wij anderen graag willen laten meegenieten. We vinden het leuk om iets terug te doen voor onze buurt en daarnaast zijn wij vrijwilligers bij onze buurtvereniging. Vandaar dat we het biebje openbaar hebben gemaakt.

Mensen kunnen boeken achterlaten en meenemen, geheel vrijblijvend. Karen ruimt de minibibliotheek elke week op, want soms zitten er versleten of stoffige boeken in. De meeste gebruikers gaan er goed mee om en daar zijn we erg blij mee. Hoe fijn is het dat je elkaar op deze manier kunt helpen!

Inmiddels staat onze bibliotheek bij buurtgenoten bekend als de ’rode minibieb’, natuurlijk omdat-ie er lekker uitknalt. Andere exemplaren zijn vaak minder opvallend.”

