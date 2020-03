Zo hou je het samen ’t langst uit in tijden van corona

Familie-therapeut en publicist Else-Marie van den Eerenbeemt geeft tips om strijd te vermijden én familiebanden (digitaal) te versterken. Want we hebben elkaar nog nooit zo nodig gehad.

Partners

„Maak elke ochtend samen een agenda hoe je de komende dag gaat doorbrengen en gun elkaar daarin naast de verplichte werkuren vrije uren. Dat houdt dus in: uren vrij van elkaar. Tijd om alleen een film te kijken of een boek te lezen. Niets zo erg als de hele tijd op elkaars lip zitten. Vraag niet doorlopend: wat ben je aan het doen? Want dat is bloedirritant.”

„Accepteer dat deze situatie volstrekt nieuw is in je relatie en dat niemand het ooit eerder heeft meegemaakt. Praat ook eerlijk met elkaar over de gevoelens van angst die deze corona-pandemie losmaakt. Zeg tegen de ander dat je hem/haar nodig hebt, juist nu. Als alle afleiding van buiten wegvalt is wekenlang samen thuis zijn wel de ultieme lakmoesproef voor een relatie. Daarna ben je samen veel sterker.”

Gezinnen

„Kinderen reageren nu heel anders op hun ouders. Opeens hebben de opvoeders een andere rol: niet alleen opvoeder maar ook onderwijzer. Maak ook voor hen een dag-agenda, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Bovendien merken kinderen nu dat hun ouders het soms ook allemaal niet weten en/of even in paniek zijn.”

„Probeer naar je kinderen toe rustig te blijven. Laat niet de hele dag de radio corona-berichten door het huis schallen, maar reguleer - ook voor jezelf - de opname van het nieuws. Bijhouden is verstandig, 24/7 op Twitter speuren naar wat ze in Italië doen kan heel somber maken. Besef dat de kleinkinderen hun opa en oma missen. En andersom!”

Alleenstaande ouders

„Alleenstaande ouders staan er meer dan ooit alleen voor met hun kinderen. Een kwetsbare groep die een extra telefoontje/whatsappje/attentie verdient. Probeer als alleenstaande ouder wel de rollen vast te houden en niet uit arren moede een ‘vriendje’ van je kind te worden. Juist nu hebben ze een volwassene nodig die richting aangeeft.”

Gescheiden ouders

„Laat de ruïnes van je oude relatie even voor wat ze zijn en accepteer dat je hier en nu, in deze uitdagende COVID-19-tijden, vooral (toch) samen vader en moeder bent, al is het dan op afstand.”

„Als uitwisselen van kinderen niet meer mogelijk is, gun dan elkaar ruimhartig contact via FaceTime of Skype. Probeer het vertrouwen tussen elkaar te vergroten, dat is een investering in je kinderen.”

Kinderen met ouders op leeftijd

„Laat, ook op afstand, merken dat je bezorgd bent om je ouders. Zoek elke dag contact via bellen/berichten/ mail, net wat zij het fijnst vinden. Zijn de verhoudingen niet zo goed, gebruik dan deze ellendige periode om een brug te slaan en intensief virtueel contact te zoeken. In deze moeilijke tijden wordt immers extra duidelijk dat iedereen kwetsbaar is. Ook hier: spreek uit dat je elkaar nodig hebt.”

