Teckels aan boord en varen maar: Yldau laat elke dag met haar sloep haar twee honden uit

Model

Makma Vlet

Motor

21pk, diesel, 850 cc

Naam

Abel

Waarde

20.000 euro

Onderhoud

Circa 500 euro per jaar.

„Ik gebruik mijn boot zoals mijn fiets: ik doe er alles mee. Vooral de honden uitlaten. Elke ochtend voor mijn werk trek ik eropuit, gooi mijn twee teckels aan boord en vaar naar een van de eilanden in de Vinkeveense Plassen. Vroeg in de ochtend is dat een feestje: links meerkoeten, rechts futen met jonkies op de rug, witte en zwarte zwanen die voor me uit zwemmen. Het is dan nog heel rustig op het water. Soms beluister ik muziek, soms wil ik juist de natuurgeluiden horen. Ook in de winter is dit vaste prik, met de ijspegels prachtig aan de randen van de eilanden.

De vorige boot maakte een klereherrie, na twee uur varen barstte mijn hoofd uit elkaar. De Makma is veel stiller, maar ook onderhoudsvriendelijk. Als de honden de kussens vies maken, zijn ze zo gewassen. Vroeger lachte ik om mensen in zo’n ’deftige’ sloep. Tijdens mijn eerste tocht heb ik dan ook erg om mezelf moeten lachen.

Ik word heel gelukkig van de natuur om me heen, de eilanden, als ik zie dat mensen hun eilandje of chaletje mooi hebben gemaakt. Ik kan iedereen aanraden hun boot een naam te geven. Regelmatig wordt mijn boot geroepen, ze is vernoemd naar mijn zoon Abel. Afgelopen weekeinde hadden we iets te vieren en besloten we na de borrel thuis nog even de plas op te gaan. We kwamen een boot met zangers en muziek tegen en voor we het wisten, stonden we na het varen in een tuin met allerlei gezelligheid.”