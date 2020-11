In deze steden kun je het beste snoepen

Zoekmachine Holidu deed onderzoek naar de zoetste plaatsen van Nederland. Door te kijken naar de Google-gegevens onderzochten ze welke steden de meest bakkerijen, banketbakkers en patisserieën telden.

10. Schiedam

Met 6,1 patisserieën en banketbakkers op 20.000 inwoners is Schiedam de eerste stad die een plekje op deze lijst weet te bemachtigen. Zo vind je in Schiedam bijvoorbeeld heerlijke baklava bij de geliefde Turkse Patisserie LaTadia.

9. Utrecht

Ken jij de Domtorentjes of boterspritsen? Deze lekkernijen komen natuurlijk uit Utrecht. De bekende Domtorentjes zijn pure bonbons gevuld met een chocoladevulling. Je scoort ze bij Banketbakker Theo Blom, net zoals de botersprits. De botersprits bestaat al sinds 1888. Deze stad heeft wel 6,3 patisserieën en banketbakkers op 20.000 inwoners.

8. Alkmaar

Niet alleen voor kaas moet je in Alkmaar zijn, maar ook voor zoetigheid. Met net zoveel patisserieën en banketbakkers op het aantal onderzochte inwoners als Utrecht, hoort Alkmaar helemaal in dit rijtje thuis. Bekend in de stad zijn Patisserie A.C. de Boer en Bakkerij Beerse.

7 . Haarlem

In hoofdstad van de provincie Noord-Holland vind je maar liefst 51 bakkers, banketbakkers en patisserieën. Bij het Franse Boulangerie Oscar vind je de lekkerste er madeleines en amandel croissantjes.

6. Leiden

Alle zoetekauwen zouden zich in Leiden helemaal thuis voelen, deze stad zit bomvol zoetige plekjes. Voor de lekkerste taarten en gebakjes kun je bijvoorbeeld slagen bij patisserie VINTEAGE.

5. Breda

Geen Bossche bol, maar de Nassau bol. In Breda vind je deze bol gemaakt van roomboter, krenten, bosvruchtenbavarois met als afsluiter een laag van karamel. Ook razend populair is de Ginnekoek, gemaakt door bakkerij Joppen. Deze luchtige en licht krokante koek met een romige vanille vulling mag je dan ook zeker niet overslaan bij een bezoekje aan Breda.

4. Den Haag

Met 7 patisserieën en banketbakkers op 20.000 inwoners verdiend Den Haag een mooie plek op deze lijst. Voor de bekende worteltaart moet je bij Koekela zijn en Pompernikkel is de bekende zuurdesem bakkerij.

3 Arnhem

Ken jij de Arnhemse meisjes? Dit zijn dé koekjes van Arnhem. In 1829 werd het allereerste Arnhemse Meisje gebakken, een knapperig koekje die rijk bestrooid is met suiker. Mede dankzij deze koekjes en andere lekkernijen staat Arnhem op de derde plaats.

2. Maastricht

Loopt het water je al in de mond van dit lijstje? Wacht maar tot je in Maastricht arriveert. Van Pletskeskook tot Limburge vlaai, deze Limburgse stad heeft een groot aantal banketbakkers.

1. Amsterdam

Voor de eerste plek moeten we in onze hoofdstad zijn. Met ruim 350 bakkerijen, banketbakkers en patisserieën is dit toch echt de zoetste stad van Nederland. De stad staat vol met gebakskunstwerkjes, Tout Patisserie en My little Patisserie scoren daarin hoog.