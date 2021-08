’In Rusland bleken we een kamer in een hoerentent te hebben geboekt’

Onvergetelijk

„In Las Vegas hadden we uren gelopen om een restaurant te vinden om eens luxe te eten. Helaas zat alles vol. Dan maar terug naar ons verouderde hotel Circus Circus. Op een billboard stond een verwijzing naar een restaurant waar ze de beste steak hadden. Via een donker gangetje kwamen we in een sfeervol restaurantje met een ober per tafel en geweldige biefstuk. Nog nooit zo lekker en zo bijzonder gegeten.”

Drama

„In de taxi werden we voor een hotel in Dubai afgezet. Ik werd heel galant uit de auto geholpen. Eenmaal in de lobby kwam ik erachter dat mijn handtas met alle paspoorten en papieren nog achter in de auto lagen. Paniek! Gelukkig rende de portier naar buiten en stak de vierbaans weg over om de chauffeur tegen te houden. Waren we toch bijna alles kwijt!”

Bijzonder

„In datzelfde hotel in Dubai werd harde muziek gedraaid achter grote deuren waarachter Russinnen dansten voor heren die geld tussen hun slipjes deden. Verderop hetzelfde, maar dan met Indiase danseressen. Bleken we een kamer in een hoerentent te hebben geboekt...”

Nooit meer

„We zijn klaar met Suriname. Overal troep, ratten en kapotte trottoirs in de hoofdstad. Schietende bendeleden op de weg naar het Brokopondomeer zodat wij er met een vliegtuigje heen moesten.

Dat vliegen was trouwens gaaf, over het woud. Midden in de jungle stonden een trein en een kade, geheel bekostigd door Nederland. Nooit gebruikt en alles stond te verroesten. Zonde.”

Altijd mee

„Plastic zakjes voor het elfuurtje, voor het afval onderweg en om vieze dingen mee vast te pakken. En ook de kerstmuts voor de jaarlijkse kerstfoto.”

Leukste ontmoeting

„In een hotel in een klein dorpje in Tibet hadden we een middag vrij, maar er was niets te doen. In een grote winkel lag een grote rol touw voor de ingang. We hebben een aantal meters gekocht en de plaatselijke kinderen voorgedaan hoe je touwtje moet springen. Zij hadden een geweldige middag en wij ook!”

Beste advies

„Cola! In de vroegere hoofdstad van Gambia Georgetown, die nu Janjanbureh heet, werd ik ziek van een hardgekookt ei. Cola is gelukkig overal te krijgen en daar knap ik altijd van op. Nooit meer wat anders als ik ziek ben.”

