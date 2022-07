Interieurinspiratie voor een mediterrane sfeer in huis

Hotel chic

De ultieme zomerse boetiekhotelsfeer vind je in hotel La Tartane in Sain-Tropez dat onlangs gerenoveerd en ingericht is door interieurontwerpbureau Notoire by Jordane Arrivetz. Het hotel is geïnspireerd op dorp uit de Provence en bestaat uit kleine huisjes die kleurrijk en fris zijn ingericht in Franse stijl. De ontspannen sfeer en de familiaire omgang laten je meteen thuis voelen. Voor een stranddag is de shopper Color Deluxe van Handed By handig om mee te nemen; met de hand gevlochten en gemaakt van 70% gerecycled plastic is deze shopper zowel stijlvol als duurzaam.

Zomerhuisje

Ⓒ La Tartane Hotel - St Tropez

Een zomers interieur zoals in deze hotelkamer van bovengenoemd hotel doet je meteen ontspannen. De rotanmeubelen, de naturellen kleuren en een vrolijk gekleurd kunstwerkje aan de muur; het voelt aan alsof je thuis bent en met blote voeten de zomer viert.

Dessins

Ⓒ Maison du Monde SS22 en keramieken vazen Topaze van Habitat

Geen Franse woonstijl zonder dessins die je terugvindt op gordijnen, sierkussens, vloerkleden en handbeschilderd keramiek. In de nieuwe collectie van Maison du Monde krijg je leuke stylingideeën voor een zomerse sfeer in huis.

Bekijk ook: Stylingtips voor een tropische sfeer in de tuin

Spannend

Ⓒ dressoir Madeleine van Habitat

Maak de slaapkamer funky met een cognackleurige achterwand, knalrood matrashoes en kussens en een vredesduif als rustgevend motief op je dekbed. Het eiken dressoir is extra decoratief omdat je er een verzameling van persoonlijke accessoires op kunt verzamelen.

Vlechtwerk

Ⓒ behang Fantasy van Roomblush en duurzame opbergmand Grand van Handed By

De opbergmand Grand van Handed By is praktisch en staat ook nog eens decoratief. De mand is stevig, licht van gewicht en goed afneembaar dus handig als wasmand of speelgoedmand. Dit design is op duurzame wijze en kinderarbeid vrij gemaakt.

Bekijk ook: Tips om je tuin of balkon stijlvol summerproof te maken

Kleurenmix

Ⓒ dekbedovertrek in trendy kleuren ‘22 van Suite 702

Beleef elk seizoen en pas de sfeer in huis hierop aan. In de zomer kunnen je dekbed, je onderlaken en de hoezen voor je kussens een mix van zomerse trendkleuren zijn. Die hebben ze bij Suite 702 alvast voor je uitgekozen!

Zon

Ⓒ kussen ‘Soleil’ van B&M en luxe koffieboek ST. Tropez

Simpel maar effectief; met een zonnetje haal je de zomer in huis! Het kussen ‘Soleil’ heeft een badstof bedrukking voor een hoog knuffelgehalte. Voor op de salontafel is het het nieuwe koffieboek St. Tropez Soleil een leuk idee.

Speel met kleur

Ⓒ Hotel La Tartane Hotel - St Tropez

Door een hal volledig geel te maken ontstaat een verrassend effect en zomerse sfeer.