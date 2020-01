Recept van de dag: gevulde pannenkoekjes

Voor 2 personen:

• 3 eieren

• 3 eetl boekweit

• 4 dl volle melk

• 6 zilveruitjes

• 300 gr witte bonen uit blik of potje

• 1 volle theel oregano

• ½ theel komijn

• eventueel beetje chilipoeder

• zout en peper

• 3 dl tomato frito,

• 30 gr verbrokkelde geitenkaas

Bereiden:

Spoel de witte bonen in een vergiet. Laat heel goed uitlekken. Fruit de zilveruitjes in wat boter. Nou, fruiten, laat ze heel lang zachtjes stoven. Dat mag echt wel een minuut of tien duren. Dan de bonen erbij en je beste oregano. Ik heb nog wat Griekse uit de tuin van vorig jaar, als ik dat potje alleen al aanraak, zingt de zomer de kamer in. In een krant drogen op de kast, dan de takken tussen je handen wrijven. Dan zeven. Onder de zeef ligt het zaad, dat heb ik natuurlijk al in een kweekbakje gestrooid. Grove stukken er uit en een hele winter blij!

Doe er een beetje komijn bij. Nog wat zout, veel peper, eventueel een beetje chili naar smaak. Doe een lijn hiervan op de pannenkoeken en rol ze op. Leg in een ovenschaal. Oven aan, op 180°C. Overgiet de pannenkoeken met de tomato frito. Strooi er wat verbrokkelde geitenkaas over en schuif een half uur in de oven en serveer bijvoorbeeld met een beetje mierikswortel of radijs.